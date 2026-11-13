Contributi volontari Inps: quanto si deve versare per non perdere anni di pensione

Può succedere che, nel corso della propria vita lavorativa, ci siano dei vuoti contributivi, cioè dei periodi in cui per varie motivazioni, tra cui l’essere inoccupati o con lavoro part-time, non vengono versati all’Inps le somme necessarie a maturare gli anni per andare in pensione.

In queste circostanze è possibile, però, versare i cosiddetti contributi volontari, strumento previsto dall’Inps utile a recuperare i periodi di vuoto nella propria posizione assicurativa.

Come ogni anno l’Inps, anche per il 2026, ha aggiornato e pubblicato le tabelle contributive e i relativi valori minimi per le diverse gestioni previdenziali, cioè l’ammontare delle somme necessarie a coprire i periodi previdenziali che si vogliono recuperare.

Ma come funzionano i contributi volontari, chi può richiederli e soprattutto quanto bisogna pagare?

Vediamo di cosa si tratta.

Come funzionano i contributi volontari e chi può richiederli

Come ricorda l’Inps, Il lavoratore che ha cessato o interrotto l’attività lavorativa può accedere al versamento volontario dei contributi per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione al fine di raggiungere il diritto alla pensione e incrementare l’importo del trattamento pensionistico, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

I contributi volontari sono utili per il perfezionamento del diritto e per la determinazione di tutte le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità) e indirette (superstiti e reversibilità).

Possono accedere ai versamenti volontari i lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, inclusi gli iscritti alla Gestione Separata; i contributi versati servono a coprire i periodi durante i quali il lavoratore:

non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);

ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;

ha un contratto part-time orizzontale o verticale.

Inoltre, il lavoratore deve avere:

Almeno 5 anni di contributi complessivi, pari a 260 settimane, indipendentemente da quando siano stati versati;

In alternativa, almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni che precedono immediatamente la presentazione della domanda.

Per gli iscritti alla Gestione Separata valgono invece regole specifiche: per ottenere l’autorizzazione è necessario aver maturato, all’interno della stessa gestione, almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda oppure almeno cinque anni di contributi effettivi complessivi.

Quanto costa

Sicuramente il costo dei versamenti è l’aspetto più importante da considerare e dipende dalla categoria di appartenenza, alla gestione previdenziale e alla retribuzione o al reddito percepito prima dell’interruzione dell’attività lavorativa.

Per i lavoratori dipendenti non agricoli l’importo si calcola sulla retribuzione media delle ultime 52 settimane lavorate, applicando nel 2026 un’aliquota del 33% per le autorizzazioni successive al 1995 (e del 27,87% per quelle precedenti). Sulla retribuzione minima settimanale di 244,74 euro, il contributo minimo è quindi di circa 80,76 euro a settimana, pari a circa 4.200 euro l’anno.

Per artigiani e commercianti il calcolo si basa invece sulla media dei redditi d’impresa degli ultimi 36 mesi, con aliquote 2026 rispettivamente del 24% e del 24,48%: chi rientra nella prima fascia di reddito (fino a 18.808 euro annui) paga un minimo mensile di 376,16 euro se artigiano e di 383,69 euro se commerciante, con cifre che salgono nelle fasce superiori.

Anche i dipendenti pubblici possono ricorrere alla prosecuzione volontaria dei contributi, ma per loro si applica una disciplina specifica gestita dall’Inps attraverso la Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap); attenzione, però: non bisogna applicare automaticamente gli stessi importi e le stesse tabelle previste per il settore privato.

Per i professionisti senza cassa previdenziale dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inps, il contributo volontario viene calcolato, invece, sulla base dei compensi percepiti nell’anno precedente e applicando l’aliquota prevista per la propria categoria. Nel 2026 l’aliquota è pari al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione.

Sulla base del reddito minimo previsto, il versamento non può essere inferiore a 391,84 euro al mese per i professionisti e a 517,22 euro per i collaboratori.

Quando si paga

I contributi volontari si versano trimestralmente: entro il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell’anno successivo; per i periodi arretrati il pagamento va effettuato entro il trimestre successivo all’autorizzazione.

I versamenti tardivi sono considerati nulli e rimborsati dall’Inps. I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche quando riguardano familiari fiscalmente a carico.