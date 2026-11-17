Possedere una casa di proprietà in cui si vive, o si torna abitualmente, non significa necessariamente avere diritto all’esenzione IMU. Perché l’immobile sia considerato abitazione principale, occorre infatti che coincidano due condizioni: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore. Un principio apparentemente semplice, che può però diventare più complesso quando si tratti, ad esempio, di trasferimenti per lavoro, coniugi che vivono in abitazioni diverse o appartamenti comunicanti.

Su questi casi si è espressa la Corte di Cassazione con alcune pronunce del 2026, precisando quali condizioni consentono di beneficiare dell’esenzione e quali circostanze, invece, non sono sufficienti. Indicazioni utili anche in vista del saldo IMU del 16 dicembre.

Residenza e dimora abituale: i due requisiti necessari

La definizione di abitazione principale ai fini IMU si fonda su due elementi: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore. Entrambi devono riferirsi alla stessa unità immobiliare. Non è quindi sufficiente avere la residenza in un’abitazione e dimorare abitualmente in un’altra, né utilizzare saltuariamente una casa di proprietà per ottenere l’esenzione.

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15693 del 22 maggio 2026. La controversia riguardava il riconoscimento dell’agevolazione a fronte di consumi delle utenze che documentavano l’utilizzo dell’immobile, ma in assenza della residenza anagrafica nell’abitazione per il periodo contestato. La Corte ha chiarito che il requisito anagrafico è imprescindibile: l’esenzione decorre soltanto a partire dal momento in cui entrambi i presupposti risultano contemporaneamente soddisfatti.

Restano escluse dall’esenzione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate di lusso. Per questi immobili l’IMU è comunque dovuta, ma si applicano l’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale.

Coniugi con residenze diverse: l’esenzione si valuta per ciascun possessore

La situazione abitativa del nucleo familiare non determina automaticamente il diritto all’esenzione. A seguito della storica sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale, i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale devono essere verificati con riferimento al singolo possessore. Di conseguenza, anche due coniugi che vivono stabilmente in abitazioni diverse possono beneficiare dell’esenzione per i rispettivi immobili, purché ciascuno sia titolare di un diritto sull’abitazione e vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Non è necessario che le due case si trovino in Comuni differenti: il principio vale anche quando insistono nello stesso territorio comunale.

La Cassazione ha confermato questa interpretazione con la successiva ordinanza n. 25004 del 4 settembre 2026, precisando che la condizione abitativa di un coniuge non può precludere il beneficio spettante all’altro, quando quest’ultimo possieda personalmente tutti i requisiti richiesti.

Lavoratori fuori sede: la proprietà non dà diritto all’esenzione

Diverso è il caso di chi possiede un immobile in un Comune nel quale non risiede e non dimora abitualmente, perché vive altrove per ragioni di lavoro. In questa situazione la proprietà, anche soltanto di una quota dell’abitazione, non è sufficiente per ottenere l’esenzione.

Con l’ordinanza n. 25005 del 4 settembre 2026, la Cassazione ha esaminato il caso di una contribuente proprietaria al 50% di un appartamento nella Capitale, ma residente e abitualmente dimorante per lavoro in un’altra città. La Corte ha escluso l’agevolazione per il primo immobile, ribadendo che residenza anagrafica e dimora abituale devono concorrere nella stessa abitazione. Non è possibile soddisfare il primo requisito in una casa e il secondo in un’altra.

Appartamenti contigui: conta anche l’autonomia catastale

Un’ulteriore questione può porsi quando due appartamenti comunicanti vengono utilizzati come un’unica abitazione, pur conservando una distinta identificazione catastale. In linea generale, l’esenzione IMU non può essere estesa a più unità immobiliari autonome soltanto perché unite materialmente, o utilizzate insieme.

La già citata ordinanza n. 25004 del 4 settembre 2026 ha affrontato anche questo aspetto. La Cassazione ha ribadito che l’agevolazione non può essere estesa a più unità immobiliari catastalmente distinte, anche quando siano state unite di fatto. Nella medesima pronuncia ha però chiarito che la diversa residenza del coniuge in un’altra unità dello stesso edificio non può, da sola, precludere l’esenzione al possessore che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nella propria abitazione.

Si tratta di due principi distinti: l’autonomia della posizione fiscale di ciascun possessore non consente di considerare più unità catastali come un’unica abitazione ai fini dell’esenzione. Per questo motivo è importante verificare la situazione catastale e la titolarità degli immobili, senza confondere l’unificazione materiale degli appartamenti con la loro fusione catastale.

Come dimostrare la dimora abituale e le verifiche dei Comuni

Mentre la residenza anagrafica costituisce un dato formale rilevabile dai registri, la dimora abituale riguarda l’effettivo utilizzo dell’immobile come luogo in cui si vive stabilmente. Il contribuente può attestare tale circostanza anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (comunemente definita autocertificazione). La dichiarazione, tuttavia, non è sufficiente da sola a impedire eventuali contestazioni: il Comune può verificarne la veridicità attraverso gli strumenti a propria disposizione.

La sussistenza della dimora abituale viene valutata considerando complessivamente gli elementi disponibili: consumi di luce, acqua e gas, documentazione delle utenze, presenza di arredi e altri riscontri coerenti con l’effettiva organizzazione della vita quotidiana nell’immobile.

I consumi non costituiscono una prova automatica: un utilizzo ridotto delle utenze non comporta di per sé la perdita del beneficio (si pensi a chi viaggia spesso per lavoro), così come bollette elevate non dimostrano da sole la dimora abituale. I Comuni possono incrociare i dati relativi alle forniture energetiche e idriche con altre informazioni disponibili, effettuando anche ulteriori accertamenti. È quindi opportuno conservare la documentazione utile a ricostruire l’effettivo utilizzo dell’abitazione per l’annualità d’imposta considerata.

Saldo IMU 2026: cosa verificare prima del pagamento

In vista della scadenza per il versamento del saldo IMU, prevista entro il prossimo 16 dicembre, è opportuno controllare la situazione catastale dell’immobile, la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale.

Occorre inoltre verificare l’importo complessivamente dovuto per il 2026, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso. Dal totale vanno sottratti gli eventuali importi già versati a giugno a titolo di acconto, tenendo conto dei mesi di possesso e delle altre condizioni che incidono sul calcolo dell’imposta.