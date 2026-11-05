Extra in busta paga, aumenti, straordinari e notturni: chi beneficia dei tagli delle tasse sul lavoro

La legge di Bilancio 2027 sceglie la via della continuità per quanto concerne il tema del lavoro, puntando sulla proroga di agevolazioni già sperimentate di recente. Dalla conferma dell’imposta al 5% sui rinnovi contrattuali fino ad arrivare al prelievo ridotto al 15% per le prestazioni in ore notturne o giorni festivi e al bonus sugli straordinari nel settore del turismo, ecco tutte le misure validate dal governo.

Tra i pilastri degli sgravi per i dipendenti del settore privato c’è l’articolo 6 del Ddl, in cui viene prorogata nel 2027 la tassazione al 5% sulle somme corrisposte a titolo di aumento per i rinnovi contrattuali sottoscritti nel quadriennio 2024-2027. I requisiti per l’accesso prevedono l’impiego nel settore privato e una soglia massima di reddito da lavoro dipendente nel 2026 pari a 33mila euro. Qualora durante il 2027 dovesse subentrare un ulteriore rinnovo, il beneficio fiscale verrebbe calcolato in proporzione ai mesi di validità di ciascun accordo.

Il prelievo agevolato al 5%, che assorbe interamente l’Irpef e le addizionali regionali e comunali, non può essere riconosciuto su eventuali arretrati relativi ad annualità precedenti e viene applicato direttamente dal sostituto d’imposta, salvo esplicito rifiuto scritto da parte del dipendente.

Viene prorogato al 2027 anche il regime agevolato per chi lavora quando gli altri riposano. L’articolo 7 della manovra conferma la flat tax al 15% destinata a remunerare le ore prestate di notte, nei giorni festivi o a turno. Il beneficio, tuttavia, ha dei paletti ben precisi: la soglia massima agevolabile è fissata a 1.500 euro lordi all’anno, ed è subordinata a un tetto reddituale che impedisce l’accesso a chi, nell’anno fiscale precedente, ha superato i 40mila euro di imponibile.

Conferma a tempo anche per il comparto turistico e della somministrazione. Per i dipendenti di bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti termali con un reddito fino a 40mila euro nel 2026, torna il trattamento integrativo speciale. Dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, esattamente come avvenuto nell’anno in corso, verrà applicato in busta paga un bonus del 15% calcolato sulle retribuzioni lorde previste per il lavoro notturno e per gli straordinari festivi. Un’estensione temporanea pensata per coprire i mesi caldi della stagione turistica e arginare la cronica carenza di personale nel settore.

Per quanto concerne il pubblico impiego, viene confermata anche la detassazione dei premi e dei compensi accessori destinati al personale non dirigenziale, purché il reddito complessivo resti sotto i 50mila euro annui. Su queste voci stipendiali, incluse le indennità fisse e continuative, si pagherà un’imposta sostitutiva unica del 15% che azzera sia l’Irpef ordinaria sia le addizionali locali, pensata per valorizzare la produttività all’interno della macchina amministrativa.

Sul fronte delle novità assolute, si segnala l’esordio di un’aliquota super-ridotta all’1% riservata ai giovani dipendenti del comparto privato. L’incentivo spetta agli under 30 con redditi entro i 28mila euro e si applica esclusivamente sugli aumenti retributivi percepiti nel 2027, con un tetto massimo fissato a 2.500 euro.