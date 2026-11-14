Fisco, istruzioni per l’uso: come orientarsi tra lettere di compliance, avvisi bonari e conciliazione

Una raccomandata nella cassetta della posta o una notifica nella casella Pec. Quando a scrivere è l’Agenzia delle Entrate, il primo impulso è spesso il panico, seguito talvolta dall’errore peggiore: lasciare il documento in un cassetto o, al contrario, tentare subito un ricorso contro un atto che non è ancora impugnabile.

Nel dialogo tra Fisco e contribuenti, infatti, non tutte le comunicazioni hanno lo stesso peso. Riconoscere la natura dell’atto ricevuto è fondamentale per scegliere la contromossa giusta, rispettare le scadenze e mettersi al sicuro da pesanti ripercussioni legali o economiche.

l primo campanello d’allarme

La lettera di compliance rappresenta il tentativo dell’Amministrazione finanziaria di giocare d’anticipo. Incrociando le banche dati a sua disposizione con quanto dichiarato dal contribuente, il Fisco rileva un’anomalia, come ad esempio un canone d’affitto dimenticato, un compenso non inserito o uno scostamento sull’Iva, e invita il contribuente a verificare.

Non siamo ancora davanti a un atto impositivo: questa comunicazione non contiene alcuna pretesa esecutiva e, di conseguenza, non può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria. Ignorarla, però, espone al rischio di ricevere in seguito un accertamento vero e proprio. Chi la riceve ha due opzioni:

Se il rilievo è corretto, può mettersi in regola spontaneamente ricorrendo al ravvedimento operoso , beneficiando così di un taglio significativo sulle sanzioni;

, beneficiando così di un taglio significativo sulle sanzioni; Se i dati del Fisco sono errati o incompleti, è sufficiente trasmettere all’AdE i documenti giustificativi tramite il canale telematico Civis, dimostrando così la regolarità della propria posizione.

I 60 giorni dell’avviso bonario

Un gradino più sopra nella scala delle verifiche del Fisco si colloca la comunicazione di irregolarità, meglio nota come avviso bonario. Nasce dai controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o formali (articolo 36-ter) sulle dichiarazioni e contiene già il conteggio preciso di imposte, interessi e sanzioni.

Di norma non va impugnato in giudizio, ma rappresenta l’ultima chiamata prima dell’iscrizione a ruolo e dell’arrivo della cartella esattoriale. Grazie alle novità introdotte dal decreto legislativo 108/2024, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il contribuente ha 60 giorni di tempo (il doppio rispetto al passato) per pagare o presentare osservazioni. Il termine sale a 90 giorni se l’avviso telematico viene recapitato all’intermediario che ha curato la dichiarazione, mentre resta fissato a 30 giorni per i redditi soggetti a tassazione separata. Da ricordare anche la pausa estiva: i pagamenti restano sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

Se la somma è dovuta, saldare entro la scadenza permette di usufruire delle sanzioni ridotte: a un terzo nei controlli automatici (l’8,33%) e a due terzi in quelli formali (il 16,67%), calcolate sulla nuova sanzione ordinaria del 25% introdotta dal decreto legislativo 87/2024. L’importo può essere dilazionato fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con interessi sulle rate successive alla prima. Se invece l’avviso nasce da un disguido, come un versamento già effettuato ma non agganciato dal sistema, si può chiedere l’annullamento direttamente online tramite il canale Civis, allegando le quietanze di pagamento.

Il confine del ravvedimento operoso

Quando ci si accorge autonomamente di una dimenticanza fiscale, il ravvedimento operoso resta lo strumento principe per sanare la violazione versando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione tanto più bassa quanto più tempestivo è il pagamento. A differenza del passato, oggi è possibile ravvedersi anche se sono già iniziate verifiche o ispezioni, e persino dopo aver ricevuto lo schema di atto del contraddittorio preventivo.

Questa porta, tuttavia, si chiude definitivamente quando viene notificato un atto impositivo vero e proprio o un avviso bonario: da quel momento in poi, per ottenere gli sconti sulle sanzioni, bisogna necessariamente seguire le regole e le tempistiche della comunicazione ricevuta.

Quando la lite è già in corso

E se il dialogo preventivo non è bastato e la questione è ormai approdata davanti al giudice tributario? Anche a ricorso presentato esiste una via d’uscita negoziata: la conciliazione giudiziale. È un accordo con cui contribuente e ufficio chiudono la partita senza attendere l’esito della sentenza, con vantaggi reciproci: lo Stato incassa subito ed evita l’incertezza del giudizio, mentre il cittadino ottiene un consistente abbattimento delle sanzioni.

Le regole attuali, rafforzate dalla riforma del contenzioso tributario (decreto legislativo 220/2023), prevedono diverse strade per raggiungerla:

Fuori udienza : le parti raggiungono un accordo preventivo, lo sottoscrivono e lo depositano presso la Corte, che ne prende atto dichiarando cessata la materia del contendere;

: le parti raggiungono un accordo preventivo, lo sottoscrivono e lo depositano presso la Corte, che ne prende atto dichiarando cessata la materia del contendere; In udienza: ciascuna delle parti può chiederla con un’istanza presentata almeno dieci giorni liberi prima della trattazione, oppure può essere lo stesso giudice a formulare una proposta conciliativa. In entrambi i casi, l’intesa viene messa a verbale direttamente in aula.

Il taglio delle sanzioni dipende dal grado di giudizio in cui si firma l’intesa: si scende al 40% del minimo previsto dalla legge in primo grado, al 50% in appello e al 60% se la conciliazione si perfeziona in Cassazione. Per perfezionare l’accordo occorre versare l’importo (o la prima rata) tramite modello F24 entro 20 giorni: in caso di arenamento della trattativa, il processo riprende il suo corso ordinario senza alcun pregiudizio per il contribuente.