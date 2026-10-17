“Formare i giovani a pensare”

«Vogliamo allenare i giovani a pensare con la propria testa, per essere liberi da condizionamenti, manipolazione e propaganda. Lo facciamo affiancati dall’eccellenza del giornalismo del mondo occidentale libero». Andrea Ceccherini, presidente Osservatorio for independent thinking, ha presentato ieri a Milano la seconda edizione del progetto internazionale di tech-media literacy, Doubt and Debate. Da lunedì 19 ottobre, in centinaia

di scuole secondarie di secondo grado tornerà la piattaforma che permette di accedere a lezioni dinamiche e a contenuti esclusivi multimediali, grazie a media partner nazionali e internazionali di altissimo livello. Tra questi, anche Il Giornale. «Aderiamo a questa iniziativa per stimolare il confronto e la ricerca di un pensiero critico indipendente», ha affermato il direttore del nostro quotidiano, Tommaso Cerno. Ceccherini ha invece sottolineato l’apprezzato ruolo dell’Osservatorio

da lui presieduto nell’affiancare gli insegnanti italiani ed europei con «strumenti d’avanguardia per sviluppare la curiosità, il dubbio e la coscienza critica degli studenti, aiutandoli a distinguere il falso dal vero, le fonti del giornalismo di qualità dal resto dell’informazione disponibile».