Gomme invernali, il 15 novembre scatta l’obbligo: chi rischia multe fino a 1.731 euro e come evitarle

Tempo scaduto, a partire da domani, domenica 15 novembre, entra ufficialmente in vigore in tutta Italia l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati oppure con dispositivi antisdrucciolevoli idonei a bordo. La misura, regolata dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, non si applica indistintamente su tutta la rete viaria nazionale, ma riguarda esclusivamente i tratti stradali e autostradali dove gli enti proprietari o i Comuni hanno emesso specifiche ordinanze, opportunamente segnalate dall’apposita cartellonistica.

Finestre temporali

La normativa nazionale attualmente in vigore fissa un intervallo cronologico ben preciso entro il quale è necessario mettersi in regola, ma prevede due “mesi cuscinetto” pensati per agevolare lo smaltimento del lavoro delle officine e la gestione delle scadenze da parte degli automobilisti.

L’obbligo di dotazioni invernali, infatti, è attivo dal 15 novembre al 15 aprile, ma come detto sono previsti 30 giorni di tolleranza per il passaggio dalle coperture invernali a quelle estive e viceversa: per quanto concerne il montaggio, è consentito installare gli pneumatici invernali già a partire dal 15 ottobre, senza incorrere in sanzioni anche qualora presentino un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto di circolazione, mentre al termine della stagione fredda, gli automobilisti hanno tempo fino al 15 maggio per ripristinare il treno di gomme estive.

Nelle aree montane o particolarmente soggette a nevicate precoci e tardive, le amministrazioni locali possono estendere la durata dell’obbligo: in Valle d’Aosta, ad esempio, le ordinanze su diversi tratti statali scattano già il 15 ottobre.

Pneumatici ammessi

Per essere in regola senza dover portare dispositivi antisdrucciolevoli nel bagagliaio, il veicolo deve montare su tutte e quattro le ruote pneumatici conformi a specifici requisiti. Il montaggio misto, ad esempio solo sull’asse motrice, è legale ma altamente sconsigliato per la sicurezza (poiché causa un forte squilibrio in frenata e in curva) e non esonera comunque dall’avere le catene a bordo per l’altro asse. Ecco a cosa stare attenti:

Marcatura M+S (Mud + Snow): è il requisito minimo richiesto dalla normativa italiana per considerare uno pneumatico adatto alla stagione invernale. Questa sigla identifica sia le gomme invernali pure sia molti modelli “quattro stagioni” (All Season);

(Mud + Snow): è il requisito minimo richiesto dalla normativa italiana per considerare uno pneumatico adatto alla stagione invernale. Questa sigla identifica sia le gomme invernali pure sia molti modelli “quattro stagioni” (All Season); Simbolo Alpino 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake): raffigura una montagna a tre cime con un fiocco di neve all’interno. A differenza della sigla M+S, che rappresenta un’autocertificazione del produttore, questo pittogramma garantisce che lo pneumatico ha superato severi test europei di omologazione su neve e basse temperature;

(Three-Peak Mountain Snowflake): raffigura una montagna a tre cime con un fiocco di neve all’interno. A differenza della sigla M+S, che rappresenta un’autocertificazione del produttore, questo pittogramma garantisce che lo pneumatico ha superato severi test europei di omologazione su neve e basse temperature; Codice di velocità: durante il periodo dell’obbligo (e nelle relative finestre di tolleranza), è ammesso montare gomme invernali con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, purché non sia mai inferiore alla lettera Q (che corrisponde a un limite massimo di 160 km/h). In questo caso, è obbligatorio applicare all’interno dell’abitacolo un’etichetta ben visibile al conducente che ricordi la velocità massima consentita. Chi monta gomme con indice pari o superiore a quello del libretto può invece utilizzarle tutto l’anno, anche in estate.

Alternative ed esenzioni

Chi sceglie di non effettuare il cambio stagionale e di continuare a utilizzare gli pneumatici estivi può farlo legittimamente, a patto di tenere nel bagagliaio strumenti antisdrucciolevoli pronti all’uso e compatibili con le misure delle ruote del proprio veicolo:

Catene da neve : devono essere omologate secondo la normativa italiana (UNI 11313) o l’equivalente standard europeo (EN 16662-1), ma è accettata anche la storica omologazione austriaca ÖNORM V5117. Vanno montate sulle ruote motrici (seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione per i veicoli a trazione integrale) e solo quando il manto stradale è effettivamente innevato o ghiacciato, per evitare di danneggiare l’asfalto e gli organi meccanici dell’auto;

: devono essere omologate secondo la normativa italiana (UNI 11313) o l’equivalente standard europeo (EN 16662-1), ma è accettata anche la storica omologazione austriaca ÖNORM V5117. Vanno montate sulle ruote motrici (seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione per i veicoli a trazione integrale) e solo quando il manto stradale è effettivamente innevato o ghiacciato, per evitare di danneggiare l’asfalto e gli organi meccanici dell’auto; Calze da neve : dopo anni di incertezze normative, questi dispositivi sono stati pienamente equiparati alle catene metalliche. Per essere legali in Italia ed evitare sanzioni, devono riportare obbligatoriamente la certificazione europea UNI EN 16662-1. Offrono il vantaggio di un montaggio estremamente rapido e silenzioso, ma sono pensate per tragitti brevi e non possono superare il limite di velocità di 50 km/h;

: dopo anni di incertezze normative, questi dispositivi sono stati pienamente equiparati alle catene metalliche. Per essere legali in Italia ed evitare sanzioni, devono riportare obbligatoriamente la certificazione europea UNI EN 16662-1. Offrono il vantaggio di un montaggio estremamente rapido e silenzioso, ma sono pensate per tragitti brevi e non possono superare il limite di velocità di 50 km/h; Esenzioni: l’obbligo di dotazioni invernali non riguarda ciclomotori e motocicli, ai quali però resta vietata la circolazione in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata.

Le sanzioni

Viaggiare senza le dotazioni obbligatorie dove richiesto dalla segnaletica espone a sanzioni amministrative che variano in base al tipo di strada e alla gravità della violazione: