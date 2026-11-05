Imu, prescrizione e decadenza, ecco cosa cambia quando non si paga

I termini di prescrizione dell’Imu rappresentano uno scudo legale per il contribuente a cui viene richiesto il pagamento di vecchi arretrati. Quando gli uffici comunali bussano alla porta dei cittadini per riscuotere imposte passate, l’incertezza sulla legittimità temporale di tali pretese è un dubbio comune tra chi riceve la comunicazione.

Le amministrazioni locali spesso e volentieri accelerano le procedure di notifica proprio in prossimità delle scadenze fissate dalla legge, ma la normativa stabilisce dei paletti rigidi per tutelare la stabilità dei rapporti giuridici: qualora si vada oltre i limiti temporali previsti, la pretesa fiscale decade e l’obbligo di pagamento si ritiene pertanto estinto in modo definitivo. Ma quali sono questi confini? In che circostanze la pretesa di pagamento deve ritenersi illegittima?

Bisogna innanzitutto partire da una premessa doverosa, chiarendo la differenza che esiste tra due termini frequentemente confusi dai contribuenti, due parole che racchiudono in realtà l’identificazione di concetti giuridici profondamente diversi, ovvero la decadenza e la prescrizione. Nel diritto tributario italiano, la decadenza stabilisce il termine massimo entro cui il Fisco deve inviare il primo atto (ad esempio l’accertamento), mentre la prescrizione stabilisce il tempo massimo in cui il Fisco può riscuotere concretamente i soldi.

La legge impone scadenze rigide all’Amministrazione Finanziaria per accertare l’evasione o per iscrivere a ruolo le somme. Se l’Agenzia delle Entrate o il Comune mancano questa finestra temporale, perdono per sempre il diritto di richiedere quella tassa: questo termine non può essere bloccato né prolungato, salvo rarissime deroghe di legge. Una volta che l’atto è stato notificato correttamente, entro i termini della decadenza, entra in gioco la prescrizione. È il tempo a disposizione per riscuotere la somma. Se il Fisco si dimentica del debitore e non invia alcun sollecito, intimazione o cartella esattoriale per un determinato numero di anni, il debito si cancella per “inerzia” del creditore. Nel panorama dei tributi locali, e nello specifico per l’Imu, sia la decadenza che la prescrizione hanno un termine di 5 anni, ma operano in due momenti diversi e consecutivi. Il fatto che abbiano la stessa durata è spesso la causa principale di confusione, ma la legge li regola con scadenze strutturalmente differenti.

Il computo del quinquennio risponde a regole normative severe: per l’Imu, l’orologio si attiva nell’istante esatto in cui l’obbligazione diventa esigibile. Nel gergo dei giuristi si fa riferimento al “dies a quo”, e l’articolo 2935 del codice civile sancisce che il termine prescrizionale si aziona dal giorno in cui il titolare può legittimamente esercitare il proprio diritto. Nel campo della fiscalità locale, questo spartiacque coincide con la data di scadenza del saldo. Prendendo come riferimento l’imposta dovuta per l’anno 2021, il termine per il pagamento scadeva a dicembre di quell’anno: il conteggio dei 5 anni scatta quindi dal 1° gennaio 2022, il che sposta la linea del traguardo finale al 1° gennaio 2027. Entro questa data esatta, il contribuente deve aver ricevuto l’atto di interruzione. Se la notifica si perfeziona anche solo con un giorno in ritardo, il credito è irrimediabilmente svanito. In questa sede non ha alcun rilievo il giorno in cui l’ufficio comunale ha stampato il faldone o la data della firma del responsabile: conta unicamente il momento in cui il plico entra nel possesso legale del destinatario.

Quindi fa fede come data quella di spedizione o quella della reale ricezione? È in questo frangente che entra in gioco una contraddizione: questo sdoppiamento temporale rappresenta il vero terreno di scontro tra contribuenti ed uffici tributari. Nell’ordinamento italiano vige il principio della “scissione degli effetti della notifica”, un meccanismo concepito per non penalizzare l’ente pubblico in caso di disservizi postali: per chi spedisce rileva la data di consegna dell’atto all’ufficio postale o al messo notificatore. Tuttavia, questa protezione copre l’ente pubblico solo per evitare la decadenza del suo potere di controllo amministrativo.

Il discorso cambia radicalmente per la prescrizione, che tocca il diritto sostanziale di credito. Perché il tempo si fermi, l’atto deve giungere nella sfera di conoscenza del debitore. La giurisprudenza tributaria (come confermato dalla Cgt Puglia n. 3885/28/2025) ha ribadito che la scissione degli effetti non si applica alla prescrizione, la quale risponde a criteri di recettizietà assoluta.

Si può venire così a delineare questo scenario: il Comune consegna il plico alle poste il 29 dicembre 2026, muovendosi in tempo per evitare la decadenza dal proprio potere, ma la busta viene recapitata solo il 16 gennaio 2027. Il ritardo del postino non ha compromesso la potestà d’azione del Comune, ma è comunque troppo tardi per proteggere il diritto di credito, che si è estinto allo scadere esatto del quinquennio, cioè prima che il cittadino sapesse della richiesta.

La notifica si compie solo alla consegna, per cui ogni pretesa del Comune decade irrimediabilmente, come ribadito dalla Corte di Cassazione: l’istituto della scissione, pertanto, non può interferire con la prescrizione del credito. Chi vanta un diritto economico ha il dovere di muoversi con il dovuto anticipo, calcolando anche i tempi di trasmissione della corrispondenza. Se gli uffici comunali scelgono di attendere gli ultimi scampoli di dicembre per spedire massivamente migliaia di accertamenti, accettano consapevolmente il rischio che il recapito avvenga l’anno successivo, e quindi anche di perdere il loro diritto.