Inps, scatta l’accredito della “somma non imponibile”: beneficiari, fasce di reddito e arretrati. Cosa c’è da sapere

Con la pubblicazione del messaggio 3649 avvenuto nella giornata di ieri, martedì 10 novembre, l’Inps ha finalmente sbloccato l’operatività della cosiddetta “somma non imponibile”. Si tratta di un’integrazione netta, esente dal prelievo fiscale, pensata per alleggerire il peso delle imposte sui redditi medio-bassi, che debutta nelle erogazioni proprio a partire dal mese di novembre 2026 con il contestuale saldo degli arretrati maturati da inizio anno.

Come funziona

La misura affonda le radici nella Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, articolo 1, commi 4-9), che ha ridisegnato in modo strutturale il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati, escludendo i pensionati. Mentre per la fascia compresa tra 20.001 e 40.000 euro la manovra ha optato per una detrazione fiscale, per i contribuenti con un reddito complessivo annuo non superiore ai 20.000 euro il legislatore ha introdotto un bonus vero e proprio che non concorre a formare la base imponibile Irpef.

Per stabilire l’esatto importo spettante, è necessario rapportare il reddito da lavoro dipendente (o assimilato ai fini della sostituzione) all’intero arco dell’anno e applicare tre diverse aliquote decrescenti:

7,1% per chi si colloca nella fascia più bassa, fino a 8.500 euro;

per chi si colloca nella fascia più bassa, fino a 8.500 euro; 5,3% per i redditi che superano gli 8.500 euro ma restano entro la soglia dei 15.000 euro;

per i redditi che superano gli 8.500 euro ma restano entro la soglia dei 15.000 euro; 4,8% per chi guadagna oltre 15.000 euro e fino al tetto massimo di 20.000 euro.

Beneficiari ed esclusi

Dal momento che la circolare chiarisce il perimetro d’azione della norma parlando di “prestazioni non pensionistiche, che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, hanno natura sostitutiva dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del medesimo testo normativo, purché assoggettate a tassazione ordinaria”, è possibile comprendere quali erogazioni rientrano a pieno titolo nel beneficio, ovvero:

Gli ammortizzatori legati alla perdita involontaria dell’impiego , come la NASpI, la disoccupazione agricola e le vecchie indennità ASpI, MiniASpI e ordinaria;

, come la NASpI, la disoccupazione agricola e le vecchie indennità ASpI, MiniASpI e ordinaria; Tutti i principali strumenti di integrazione salariale , includendo la cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga e quella specifica per il settore agricolo (CISOA);

, includendo la cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga e quella specifica per il settore agricolo (CISOA); Gli assegni ordinari e di solidarietà erogati tramite il Fondo di integrazione salariale (FIS) e i Fondi di solidarietà bilaterali.

L’erogazione della somma non imponibile non si applica invece “alle prestazioni che, sempre in virtù del citato articolo 6, comma 2, del TUIR, costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR, né a quelle che costituiscono reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del medesimo testo normativo”, vale a dire:

Indennità per collaboratori e lavoratori autonomi: disoccupazione DIS-COLL, in quanto prestazione legata ai redditi assimilati al lavoro dipendente (collaborazioni), indennità di maternità per le lavoratrici autonome, indennità di maternità e malattia per i liberi professionisti e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata, indennità ISCRO, sia per chi opera in regime ordinario sia in regime forfettario.

Prestazioni a tassazione separata (art. 17 del TUIR): TFR erogato dal Fondo di garanzia INPS (ai sensi della Legge n. 297/1982), TFR erogato dal Fondo di previdenza per gli impiegati dei concessionari della riscossione (ai sensi della Legge n. 377/1958), anticipazione NASpI (inclusi i residui ASpI e MiniASpI) liquidata in un’unica soluzione per avviare un’attività autonoma o d’impresa.

Prestazioni fiscalmente esenti: Assegni familiari e Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), DIS-COLL esente riconosciuta ad assegnisti di ricerca e dottorandi, anticipazione NASpI esente richiesta per sottoscrivere quote di capitale sociale di una cooperativa.

Pagamenti e compatibilità

Posto che al dipendente in attività la somma viene erogata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, che recupererà gli importi anticipati tramite compensazione con modello F24, il messaggio si concentra sulle prestazioni di cui si occupa direttamente l’Inps. In questi casi il pagamento avviene in modo automatico, cioè senza necessità di presentare alcuna istanza, e separatamente e in modo indipendente rispetto alla principale prestazione erogata al cittadino. A regime, l’importo annuale viene spalmato su 11 mensilità a partire dal mese di febbraio, con la possibilità di subire variazioni in corso d’opera qualora cambino le condizioni reddituali del beneficiario.

Per l’annualità 2026, tuttavia, il calendario subisce un’accelerazione autunnale:

Partenza a novembre : i primi accrediti scattano proprio a partire dal mese di novembre 2026;

: i primi accrediti scattano proprio a partire dal mese di novembre 2026; Arretrati inclusi : insieme alla rata corrente, l’Inps liquida in un’unica soluzione tutte le quote maturate dal 1° gennaio 2026;

: insieme alla rata corrente, l’Inps liquida in un’unica soluzione tutte le quote maturate dal 1° gennaio 2026; Prestazioni già chiuse : il conguaglio spetta anche a chi ha terminato di percepire la NASpI o la cassa integrazione nei mesi precedenti, purché le somme siano maturate nel corso dell’anno;

: il conguaglio spetta anche a chi ha terminato di percepire la NASpI o la cassa integrazione nei mesi precedenti, purché le somme siano maturate nel corso dell’anno; Compatibilità: la nuova somma non imponibile viaggia su un binario autonomo e non intacca né sostituisce il trattamento integrativo (il cosiddetto bonus ex Renzi introdotto dal D.L. n. 3/2020). Chi possiede i requisiti per entrambi gli aiuti continuerà dunque a percepirli entrambi.

Rinuncia spontanea

Poiché l’Inps calcola il bonus basandosi esclusivamente sui dati reddituali in suo possesso, chi dispone di altre entrate, come un secondo lavoro, affitti o redditi diversi, rischia di superare la soglia limite dei 20.000 euro annui. In questo scenario, per evitare di dover restituire le somme non dovute in sede di conguaglio fiscale, il contribuente può chiedere lo stop all’erogazione automatica, tenendo presente che la rinuncia produce effetti limitatamente all’anno d’imposta selezionato e non pregiudica i diritti per gli anni successivi, e che se a fine anno il reddito complessivo dovesse comunque risultare inferiore al tetto dei 20.000 euro, l’intero importo non percepito potrà essere recuperato senza penalità direttamente nella dichiarazione dei redditi.

La procedura si svolge online sul portale istituzionale, attraverso il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile “Bonus RPF” e all’applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale”, o digitando nel campo di ricerca della home page le parole “Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile”.