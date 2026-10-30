Manovra 2027, arriva il voucher sanitario da 300 euro per gli over 75. Chi può ottenerlo e come fare

La manovra 2027 introduce una nuova misura per sostenere le spese sanitarie degli anziani. Il governo Meloni ha previsto un voucher da 300 euro per gli over 75 con una pensione annua non superiore a 28mila euro, destinato a finanziare cure e prestazioni non coperte dal Servizio sanitario nazionale. Secondo le stime dell’esecutivo, il provvedimento potrebbe coinvolgere circa 5,5 milioni di persone, con uno stanziamento complessivo di 1,6 miliardi di euro. La misura, approvata dal Consiglio dei ministri nell’ambito della legge di Bilancio, dovrà tuttavia ottenere il via libera del Parlamento prima di entrare in vigore.

Voucher da 300 euro

Il beneficio sarà destinato agli anziani con più di 75 anni che percepiscono un trattamento pensionistico non superiore a 28mila euro annui. L’obiettivo è offrire un sostegno economico alle persone che devono affrontare spese sanitarie aggiuntive rispetto alle prestazioni garantite dal sistema pubblico. Il governo stima una platea di circa 5,5 milioni di potenziali beneficiari.

Quali spese saranno coperte

La card sanitaria potrà essere utilizzata per pagare prestazioni mediche e farmaci non coperti dal Servizio sanitario nazionale, comprese le visite specialistiche. Il contributo punta a ridurre il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dagli anziani, soprattutto quando è necessario ricorrere a prestazioni a pagamento. Il voucher rappresenta un aiuto economico diretto, anche se l’importo di 300 euro potrebbe coprire soltanto una parte delle spese affrontate nel corso dell’anno.

Stanziati 5 miliardi tra voucher e nuove risorse

Il provvedimento si inserisce nel piano di finanziamento della sanità previsto dalla manovra. Il governo ha annunciato 3,4 miliardi di euro aggiuntivi per il Fondo sanitario nazionale, che raggiungerebbe così quota 146,3 miliardi. Sommando gli 1,6 miliardi destinati alla nuova card per gli anziani, le risorse indicate dall’esecutivo arrivano a 5 miliardi di euro.

Quando arriverà il voucher

La nuova card sanitaria non è ancora disponibile, perché la legge di Bilancio 2027 deve completare l’iter di approvazione alla Camera e al Senato. Non sono state ancora definite le modalità per ottenere il contributo né le procedure attraverso cui i beneficiari potranno utilizzarlo. Per gli anziani interessati sarà quindi necessario attendere l’approvazione definitiva della manovra e le successive indicazioni operative.