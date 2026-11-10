Manovra di bilancio: in arrivo la flat tax sugli affitti dei locali commerciali

Torna la cedolare secca sugli affitti commerciali.

La legge di bilancio attualmente all’esame della Camera, infatti, prevede la reintroduzione della tassazione sostitutiva sui negozi, permettendo ai proprietari di applicare un’aliquota fissa sui canoni di locazione ed evitando, così, che le somme ricevute per il canone confluiscano nel reddito complessivo assoggettato ad Irpef.

Una prima sperimentazione era stata introdotta nel 2019 ma limitata ai soli contratti stipulati durante quell’anno. Ora, se la misura venisse confermata nel testo definitivo della manovra si tornerebbe ad un sistema di flat tax sugli immobili commerciali con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 21%, che scenderebbe al 10% per gli immobili situati nei Comuni capoluogo delle città metropolitane.

Non si tratta, tuttavia, di un’agevolazione generalizzata per tutti gli immobili commerciali. Sono previsti precisi requisiti catastali, dimensionali e contrattuali.

Ma chi potrà beneficiarne e quali sono le condizioni da rispettare?

Vediamo di cosa si tratta.

Come funziona e quali sono le aliquote

Si tratta di un regime agevolato riservato ai proprietari di immobili accatastati in categoria C/1 – cioè negozi e botteghe – che stipulano un contratto con un inquilino che utilizza il locale esclusivamente per svolgere un’attività commerciale, artigianale o professionale.

Non basta essere un immobile accatastato in categoria C/1 per accedere alla tax flax; il provvedimento si concentra sui negozi e sulle botteghe di dimensioni più contenute, prevedendo una superficie complessiva non superiore a 200 metri quadrati, con esclusione delle eventuali pertinenze dal conteggio.

In presenza di questi requisiti, il proprietario avrebbe la facoltà di optare per la cedolare secca in fase di registrazione del contratto, optando per un’imposta sostitutiva del 21% sul canone, in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef; inoltre, la tassazione scenderebbe al 10%, per i locali commerciali situati nei Comuni capoluogo delle città metropolitane.

Infine, l’adesione alla cedolare secca permetterà di beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo sul contratto.

Clausola anti-elusione

Il disegno di legge prevederebbe una specifica clausola antielusiva che impedisce di interrompere i contratti di locazione già in essere per beneficiare della nuova agevolazione.

Pertanto, la cedolare secca non potrà essere applicata ai contratti stipulati nel 2027 nel caso in cui i firmatari e l’immobile siano i medesimi e tra di lore risulti già attivo al 30 settembre 2026 un precedente contratto, successivamente risolto prima della sua naturale scadenza.

Si tratta di una limitazione importante, che dovrà essere attentamente valutata da chi intende stipulare un nuovo contratto di locazione commerciale.