Nuovo Codice della Strada, cambiano i tempi di rinnovo della patente B: ecco fino a quale età se ne potrà beneficiare

Cambiano le regole per il rinnovo della patente B. Con la riforma del Codice della Strada, infatti, saranno alleggeriti i tempi e i costi per milioni di automobilisti.

Esaminando quanto previsto dal disegno di legge, anche in questo ambito sono in arrivo delle semplificazioni. Diminuiranno le visite mediche obbligatorie previste fino ad oggi, cosa che si tradurrà in un conseguente risparmio economico. Al centro del provvedimento spicca l’innalzamento della validità decennale, portata d’ufficio fino alla soglia dei 65 anni. Un intervento strutturale che alleggerisce la burocrazia per una fetta larghissima della popolazione.

Come cambieranno i rinnovi

Secondo le norme attualmente in vigore, la patente B garantisce una validità di 10 anni solo fino al compimento del 50esimo anno d’età. Superato questo traguardo, la scadenza si dimezza bruscamente a 5 anni, con conseguenti controlli più ravvicinati, fino a 70 anni. L’importante revisione del Codice della Strada introduce una novità di primo piano che ridefinisce le scadenze per il rinnovo della patente B e delle altre abilitazioni del gruppo 1: il limite per la validità decennale slitta in avanti fino a 65 anni. In sostanza, la possibilità di rinnovare ogni 10 anni sarà estesa di 15 anni. Meno visite e meno costi, dunque.

Dopo i 65 anni, il calendario dei controlli si farà invece più fitto. Questo perché è necessario per tutelare la sicurezza dell’automobilista e di tutti gli altri. Nello specifico, stando a quanto si legge nel disegno di legge, tra i 65 e i 70 anni, la patente avrà validità quinquennale (rinnovo ogni 5 anni); tra i 70 e gli 80 anni, ci sarà una scadenza triennale, mentre superati gli 80 anni, il rinnovo diventerà biennale.

Occhio a rispettare le scadenze

La decisione del governo di allentare la pressione sui controlli non deve tradursi in una minor attenzione nei confronti degli stessi. Proprio perché gli appuntamenti saranno meno frequenti, sarà ancor più importante rispettarli.

È bene ricordare che circolare con la patente scaduta, oltre ad essere pericoloso, può portare a pesanti conseguenze, come previsto dall’articolo 126 del Codice della strada. Oltre alla multa, c’è anche il ritiro della patente. Nel malaugurato caso di un incidente, inoltre, l’assicurazione provvederà a risarcire i danneggiati, ma avrà anche il diritto di rivalsa nei confronti dell’automobilista assicurato che stava guidando senza rinnovo del documento.

Stesso discorso per chi, oltre a guidare senza patente, viene multato per eccesso di velocità: le conseguenze a livello sanzionatorio si faranno sentire.