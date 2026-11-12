Nuovo Codice della strada, novità sulle rotatorie: cosa c’è da sapere

Non è ancora operativa ma nella bozza finale del nuovo Codice stradale si affronta anche il tema delle precedenze ogni qualvolta i guidatori si trovano in una rotatoria (o rotonda) stradale. Rispetto a quanto avviene fino a questo momento, infatti, con l’approvazione definitiva potrebbe esserci un cambiamento significativo.

Il regolamento attuale

La normativa che c’è adesso in vigore è regolata dall’articolo 145 del Codice della strada che riguarda le regole sulla precedenza. “È richiesta massima prudenza. Salvo diverse segnalazioni, vige l’obbligo di dare la precedenza a destra. I veicoli su rotaia, quelli che circolano su strade con precedenza e le biciclette su corsie ciclabili godono di particolari tutele. È vietato impegnare l’incrocio se non si può sgomberarlo rapidamente”, si legge sul codice.

Come detto chiaramente, va sempre data precedenza di guida a tutti i veicoli che provengono da destra. Questo principio viene a cadere soltanto nel caso in cui ci sia una segnaletica con disposizioni differenti.

Quali novità ci attendono

Il nuovo Codice della strada tende, invece, a snellire questo tipo di procedura introducendo un principio generale: la precedenza l’avranno sempre a tutti i mezzi di trasporto che si trovano già all’interno della rotatoria. Così facendo, dunque, viene meno il principio di dare precedenza a chi proviene da destra ma l’unico criterio su chi dovrà passare per primo sarà quello relativo alla posizione dei veicoli. In questo modo si andrà a semplificare la circolazione stradale riducendo notevolmente le incertezze soprattutto dove non c’è una specifica segnaletica.

Cosa cambia rispetto ad oggi

Facciamo un esempio pratico: con l’attuale Codice della strada e con un cartello stradale prima di immettersi in una rotatoria bisogna dare precedenza ai mezzi che si trovano già al suo interno. Invece, quando non c’è nessun segnale, sappiamo che ad oggi la precedenza va data a chi proviene da destra ma con le prossime novità si dovranno lasciar passare, prima, tutti i mezzi dentro la rotatoria, ovvero quelli che già circolano.

Il nostro Paese si allinea, dunque, a quanto avviene anche in altri Paesi Europei ma è bene ricordare che, da oggi, rimane in vigore la precedenza per chi viene da destra. La modifica sarà operativa soltanto quando, nel 2027, entrerà in vigore il nuovo Codice della strada.