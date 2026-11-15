Pensioni, al via i recuperi Inps da dicembre e nuova campagna Red: il calendario delle scadenze

Un doppio binario di verifiche e adempimenti attende i pensionati nei prossimi mesi. Da un lato l’Inps si prepara a recuperare le somme erogate in eccesso nel 2024 attraverso trattenute dirette sui cedolini, dall’altro apre ufficialmente la finestra per le dichiarazioni reddituali e di responsabilità relative all’anno 2025. Due operazioni distinte, delineate da altrettanti messaggi dell’Istituto di previdenza, che richiedono attenzione per evitare decurtazioni impreviste o la sospensione degli assegni.

I conguagli a debito

La prima partita riguarda i pensionati iscritti alla Gestione pubblica. Come anticipato dal messaggio 2608 dello scorso 11 agosto, l’Inps ha completato l’incrocio tra i dati reddituali presunti, utilizzati per liquidare in via provvisoria gli importi nel 2024, e i redditi reali relativi al 2023 successivamente acquisiti con le dichiarazioni fiscali, individuando anomalie tra le prestazioni erogate e quelle spettanti e quantificando le quote eventualmente da recuperare. Per chi ha incassato più del dovuto, il piano di rientro seguirà un calendario sfalsato:

Da dicembre 2026 scatteranno i recuperi legati alle quattordicesime non spettanti;

non spettanti; Da gennaio 2027 prenderanno il via le trattenute sulle pensioni di reversibilità o indirette.

I contribuenti stanno ricevendo in questi giorni, o hanno già ricevuto, informazione del piano di recupero tramite raccomandata A/R o Pec, con il dettaglio delle somme da restituire. Dal momento della ricezione dell’avviso si hanno 30 giorni di tempo per rivolgersi alla sede Inps territoriale e chiedere un riesame, presentando eventuali documenti utili a rettificare la propria posizione.

Debiti dilazionati

Per evitare un impatto eccessivo sui bilanci familiari, l’Istituto non procederà con un prelievo in un’unica soluzione. La restituzione avverrà direttamente sulla pensione attraverso un piano di rateizzazione che può estendersi fino a 60 mensilità. A tutela del pensionato resta fermo il tetto massimo del quinto della pensione e la salvaguardia del trattamento minimo: la decurtazione mensile non potrà mai superare il 20% dell’assegno percepito (né intaccare la soglia minima garantita per legge), modulando durata e importo della rata sull’entità complessiva del debito.

Campagna Red 2026

Parallelamente ai recuperi, con il messaggio 3697 del 12 novembre l’Istituto ha dato il via alla campagna RED ordinaria 2026. L’adempimento serve a fotografare i redditi percepiti nel corso del 2025, un passaggio indispensabile per confermare il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali legate alla situazione economica, incluse le maggiorazioni sociali, le integrazioni al trattamento minimo, le pensioni e gli assegni sociali, oltre alla stessa quattordicesima.

In diversi casi, l’obbligo di comunicazione si estende anche ai redditi del coniuge e degli altri familiari rilevanti ai fini del calcolo a seconda della prestazione erogata dall’Inps. Restano generalmente esonerati dall’adempimento coloro che dichiarano già integralmente i propri redditi (e quelli dei familiari rilevanti) al Fisco tramite Modello 730 o Redditi PF, salvo il possesso di redditi esenti Irpef o non dichiarabili nei modelli ordinari.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 1° marzo 2027: chi non trasmetterà i dati entro questo termine, come richiesto negli avvisi già in fase di invio tramite l’area MyINPS, le app IO e INPS Mobile e il servizio Consulente digitale, rischia la sospensione dei trattamenti. Per l’invio è possibile utilizzare in autonomia il servizio Red Precompilato sul portale dell’Istituto, accedendo con Spid di livello 2, Cie di livello 3, Cns o credenziali eIDAS, oppure affidarsi gratuitamente a Caf e professionisti convenzionati.

Dichiarazioni di responsabilità

Entro la medesima scadenza del 1° marzo 2027 si gioca anche la partita delle dichiarazioni di responsabilità ordinarie, sempre disciplinate dal messaggio 3697. In questo caso, l’Inps verifica il mantenimento dei requisiti anagrafici e assistenziali relativi al 2025:

I titolari di pensione sociale devono confermare l’effettiva residenza in Italia;

I percettori di assegno sociale (anche sostitutivo dell’invalidità civile) devono attestare sia la residenza sul territorio nazionale sia l’eventuale ricovero in istituti o strutture sanitarie con retta a carico (totale o parziale) di enti pubblici.

In presenza di degenze a carico del sistema pubblico, occorrerà allegare la certificazione dell’ente che attesti l’entità del contributo ricevuto e l’eventuale quota rimasta a carico del cittadino o della sua famiglia.

Oltre al portale web Inps (utilizzabile anche tramite delega a una persona di fiducia per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti digitali) e all’assistenza dei Caf, per queste comunicazioni resta attivo anche il Contact Center multicanale ai numeri 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da mobile.