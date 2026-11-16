Pensioni, come cambia l’assegno nel 2027. Ecco chi rischia di perdere di più tra taglio Irpef e rivalutazione

La manovra 2027 del governo prevede diverse novità che avranno effetti sulle pensioni. Se non dovessero esserci novità apportate con le modifiche sul tavolo, la riduzione della rivalutazione per gli assegni medio-alti e il nuovo taglio dell’Irpef si combineranno in modo diverso a seconda del reddito, con perdite di varia entità. Il risultato è che alcuni pensionati potranno beneficiare di un risparmio sulle tasse, senza però recuperare interamente quanto perso sulla rivalutazione.

Taglio Irpef: il vantaggio massimo è di 500 euro

Dal prossimo anno il secondo scaglione Irpef sarà esteso da 50mila a 55mila euro, con l’aliquota che passerà dal 43% al 33%. Lo sconto riguarda però soltanto la parte di reddito compresa tra queste due soglie. Coloro che percepiscono meno di 50mila euro lordi all’anno non avrà quindi alcun beneficio diretto. Per i redditi superiori, il risparmio cresce fino a un massimo di 500 euro annui.

L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha considerato anche il cosiddetto drenaggio fiscale (eventuale aumento delle imposte derivato dalla crescita dei redditi legata all’inflazione) e dai calcoli emerge che su 40mila euro di reddito pensionistico la perdita complessiva è di 367 euro all’anno. Si arriva a 520 euro con 50mila euro. Oltre i 50mila euro la situazione migliora inizialmente grazie al risparmio sulle tasse, ma le perdite tornano poi a salire per le pensioni più alte.

Rivalutazione ridotta per oltre 3,5 milioni di pensionati

Per quanto riguarda la rivalutazione - meccanismo che serve ad adeguare ogni anno gli assegni all’aumento del costo della vita – con la manovra del 2027 è stata introdotta una riduzione rivolta a quelle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo (circa il 23,5% dei pensionati).

Dal sistema a scaglioni si passerà alle fasce. Le percentuali previste, calcolate sul totale dell’assegno, saranno:

100% fino a quattro volte il minimo;

85% tra quattro e cinque volte;

53% tra cinque e sei volte;

47% tra sei e otto volte;

37% tra otto e dieci volte;

32% oltre dieci volte il minimo.

La pensione aumenta comunque, ma in misura inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata con la rivalutazione piena. Nel tempo questa differenza può diventare significativa. Se la pensione cresce meno dell’inflazione, il pensionato perde progressivamente potere d’acquisto. Per una pensione da 2.753 euro lordi mensili, l’Upb stima una perdita di 144 euro all’anno.

Alcuni esempi

Le elaborazioni dell’Upb permettono di confrontare cinque diversi livelli di pensione, considerando tredici mensilità. Ovviamente si tratta di simulazioni, dunque nulla di ufficiale. Con un assegno lordo di 3.000 euro al mese, ad esempio, la perdita annua stimata è di circa 343 euro, che sale a 451 euro per chi ne percepisce 3.500. A quota 4.000 euro mensili il passivo scende leggermente, attestandosi intorno a 443 euro, anche grazie al primo beneficio fiscale.

La perdita si riduce ulteriormente per una pensione da 5.000 euro lordi al mese, arrivando a circa 215 euro all’anno. Con un assegno di 6.000 euro, invece, torna a crescere fino a circa 396 euro, perché lo sconto Irpef resta fermo a 500 euro mentre aumenta il peso della rivalutazione ridotta.

Per le pensioni più alte la perdita supera i mille euro

Continuando con le elaborazioni, dopo il picco negativo registrato a 50mila euro di reddito annuo, con una perdita di 520 euro, il saldo migliora, almeno inizialmente: a 60mila euro, infatti, il passivo scende a 137 euro, ma con l’aumento della pensione il risultato si aggrava di nuovo. Basti pensare che con 200mila euro lordi annui, si perdono fino a 1.241 euro.

In conclusione, tra 40mila e 50mila euro si concentra la maggiore penalizzazione per quanto concerne il reddito, mentre per le pensioni più alte le perdite risultano più consistenti.