Quando si ha un figlio, tra le forme di tutela della genitorialità c’è il cosiddetto diritto all’allattamento.

Si tratta di un istituto che permette alle lavoratrici madri (e, in determinati casi, ai lavoratori padri) di usufruire di specifici riposi giornalieri retribuiti durante il primo anno di vita del bambino.

Con l’allattamento, nei fatti, si vuole favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli dedicati alla cura del neonato, garantendo al genitore che ne usufruisce delle fasce orarie in cui può astenersi dal lavoro senza che questo incida sulla retribuzione.

Ma come funziona? E può richiederlo solo la madre?

Vediamo meglio come funziona.

Cos’è l’istituto dell’allattamento e chi può richiederlo

Previsto dagli articoli 39 e seguenti del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), l’allattamento permette che durante il primo anno di vita del neonato, i genitori, se lavoratori dipendenti, possano usufruire di permessi orari retribuiti.

La durata di questi riposi dipende dal contratto collettivo di riferimento del lavoratore ma, in linea generale, l’istituto prevede che quando l’orario di lavoro supera le 6 ore, il genitore ha diritto a due periodi di riposo (due ore) che possono anche essere cumulati, cioè presi insieme, permettendo un ingresso posticipato rispetto al normale orario di lavoro o uscendo prima.

Nei casi in cui l’orario di lavoro, invece, non superi le 6 ore, spetterà al lavoratore solo una fascia di riposo della durata di un’ora.

Queste fasce si riducono della metà nei casi in cui il bambino frequenti un asilo nido mentre si raddoppiano in caso di parto plurimo. Il raddoppio dei permessi vale anche nell’ipotesi di adozione o affidamento plurimo, fermo restando che i genitori adottivi o affidatari possono beneficiare dei riposi giornalieri durante tutto il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Abbiamo parlato di entrambi i genitori, purché dipendenti. Difatti, sebbene questa forma di tutela sia riconosciuta in via principale alla madre lavoratrice, l’articolo 40 del Testo Unico prevede che anche il padre abbia diritto in una serie di situazioni specifiche; in particolare:

quando il figlio è affidato esclusivamente a lui

quando la madre lavoratrice dipendente decide di non utilizzare i permessi

quando la madre non è una lavoratrice dipendente, ad esempio perché autonoma o libera professionista.

Ci sono però alcune limitazioni perché se la madre è una lavoratrice dipendente, il padre non può utilizzare i riposi durante il congedo di maternità o parentale della stessa. Fa eccezione il caso del parto plurimo, per il quale le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Se invece la madre è una lavoratrice autonoma, il padre dipendente può usufruire dei riposi anche durante il periodo in cui la madre percepisce l’indennità di maternità, ma non durante il suo congedo parentale.

Retribuzione, copertura contributiva e presentazione della domanda

Quando si usufruisce del diritto all’allattamento spetta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa alle ore di permesso godute; in questo caso gli importi dovuti al dipendente sono a carico dell’Inps, ma di solito vengono anticipati direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

Per richiederlo, la lavoratrice madre deve presentare la richiesta direttamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio del periodo di fruizione, concordando la collocazione oraria dei riposi in base alle esigenze familiari e lavorative; non è quindi sempre necessario inoltrare la domanda telematica all’Inps, salvo i casi in cui sia previsto il pagamento diretto della prestazione.

Laddove a richiederlo, invece, sia il padre, questo è tenuto a trasmettere la domanda sia al proprio datore di lavoro sia all’Inps.