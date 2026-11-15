Ponti e festività 2027, il calendario dei giorni da sfruttare: quando prendere ferie per allungare le vacanze

Il 2027 potrebbe rivelarsi un anno interessante per chi desidera organizzare qualche giorno di vacanza senza intaccare eccessivamente il proprio monte ferie. Il calendario delle festività offre infatti diverse possibilità per allungare i fine settimana e concedersi brevi periodi di pausa, grazie alla combinazione tra ricorrenze nazionali e giorni di riposo.
Gli ultimi giorni del 2026
Le opportunità per organizzare una pausa inizieranno già prima del nuovo anno. Dicembre, infatti, presenta alcune combinazioni favorevoli per chi vuole sfruttare al meglio i giorni di ferie disponibili. Il primo appuntamento è quello con la festa dell’Immacolata Concezione, martedì 8 dicembre. Prendendo un solo giorno di ferie, lunedì 7 dicembre, sarà possibile ottenere quattro giorni consecutivi di riposo, da sabato 5 a martedì 8 dicembre.
Anche il Natale offrirà una possibilità interessante: il 25 dicembre cadrà di venerdì e permetterà quindi di beneficiare di un lungo fine settimana. La situazione diventa ancora più vantaggiosa in prossimità di Capodanno. Utilizzando quattro giorni di ferie, dal 28 al 31 dicembre, si potranno infatti collegare le festività natalizie con quelle di inizio anno, ottenendo dieci giorni consecutivi di pausa.
Capodanno ed Epifania, le prime occasioni del 2027
Il calendario del nuovo anno partirà con una combinazione interessante. Capodanno, il primo gennaio, sarà infatti di venerdì e consentirà di avere a disposizione tre giorni consecutivi di riposo, comprendendo il fine settimana.
Pochi giorni dopo arriverà l’Epifania, fissata per mercoledì 6 gennaio. In questo caso, richiedendo ferie per lunedì 4 e martedì 5 gennaio, si potranno unire le due giornate al weekend precedente, arrivando a sei giorni totali di pausa.
Da febbraio a maggio, poche possibilità
Nessuna pausa per il mese di febbraio, mentre la prima parte della primavera offrirà una preziosa occasione con le festività pasquali: Pasqua sarà domenica 28 marzo e Pasquetta lunedì 29, consentendo di avere tre giorni consecutivi di riposo.
Niente nemmeno ad aprile, dato che il 25, Festa della Liberazione, sarà di domenica. Anche il Primo Maggio coincide con il sabato, senza permettere di costruire ulteriori ponti.
Il “regalo” portato da giugno
Una delle occasioni più interessanti arriverà all’inizio dell’estate. La Festa della Repubblica, celebrata il 2 giugno, cadrà di mercoledì. La posizione centrale della festività consentirà di costruire un periodo di vacanza piuttosto vantaggioso. Sarà sufficiente richiedere due giorni di ferie, giovedì 3 e venerdì 4 giugno, per ottenere cinque giorni consecutivi di riposo.
Nulla di conveniente, invece, nei mesi di luglio e agosto (il 15 agosto cadrà di domenica).
I ponti autunnali
Settembre sarà privo di festività nazionali, mentre ad ottobre arriverà la novità del calendario, ossia la festa nazionale di San Francesco d’Assisi (4 ottobre). Cadendo di lunedì, la festività ci permetterà di allungare il fine settimana. Stesso discorso per Ognissanti, che sarà di lunedì, regalandoci un altro prolungamento del weekend.
La chiusura dell’anno
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, sarà di mercoledì. Chi vorrà approfittarne potrà richiedere due giorni di ferie, lunedì 6 e martedì 7 dicembre, ottenendo così cinque giorni di vacanza.