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Poste, Del Fante: “Performance record con i risultati migliori di sempre

L’ad di Poste Italiane presenta i risultati dei primi nove mesi

Redazione web
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“Dopo un primo semestre straordinario, sono lieto di annunciare un’altra performance record sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dell’anno, con i migliori risultati di sempre”, sottolinea l’ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, presentando i risultati dei primi nove mesi. “Tutte le linee di business hanno contribuito auna solida crescita dei ricavi pari al 5%, a 10,2 miliardi, mentre il risultato operativo (Ebit) adjusted è cresciuto del7%, attestandosi a quasi 2,7 miliardi, sostenuto dall’aumento dei ricavi e dalla continua attività di razionalizzazione dei costi. L’utile netto adjusted ha raggiunto 1,8 miliardi”, in crescita del 4%.

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