Reinserimento, Carlo Barberis, Presidente di Expo Training: “Puntare su relazioni educative, formazione e lavoro per affrontare disagio giovanile”

“Dalla ricerca “#Introspezioni vol. II” sulla giustizia minorile emerge un segnale di fiducia che dobbiamo tradurre in impegno concreto: il 58% degli italiani crede nella possibilità che un giovane che ha commesso un reato possa cambiare, se accompagnato da un percorso adeguato. La responsabilità delle proprie azioni è un punto fermo, ma perché un ragazzo possa costruire un futuro diverso servono strumenti, relazioni educative e opportunità reali. È significativo che il 40% degli intervistati indichi nella difficoltà di trovare lavoro e raggiungere un’indipendenza economica un ostacolo al reinserimento e che il 36% segnali l’assenza di servizi di accompagnamento educativo e sociale dopo l’uscita dal carcere. Queste risposte richiamano una questione che riguarda l’intera comunità: chiedere a un giovane di cambiare significa anche metterlo nelle condizioni di farlo. Secondo l’indagine, l’87% degli italiani ritiene importante imparare un nuovo mestiere, l’85% chiede per loro esperienze concrete di inserimento lavorativo e l’80% considera decisivo un sostegno di orientamento all’uscita. Occorrono percorsi che diano continuità allo studio, accesso alla formazione professionale, orientamento e occasioni concrete di ingresso nel lavoro, insieme a un sostegno alle famiglie e a presìdi educativi nei territori. La crisi educativa ci chiede di ricostruire un’alleanza tra scuola, famiglie, istituzioni, servizi e imprese, capace di intervenire prima che il disagio si trasformi in devianza e di accompagnare chi deve ripartire. A Expo Training, il 18 e 19 novembre 2026 a Fiera Milano City, porteremo questo tema al centro del confronto tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende. L’obiettivo è individuare proposte concrete: rafforzare l’orientamento, sostenere gli educatori e costruire collegamenti stabili tra formazione e lavoro. La fiducia nel cambiamento acquista valore quando diventa una possibilità accessibile anche ai ragazzi più fragili”. Lo ha dichiarato Carlo Barberis, sociologo e presidente di Expo Training, la fiera di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende dedicata ai temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro, in merito ai risultati dello studio “Introspezioni vol. II” sulla giustizia minorile, realizzato da SWG e Cuntura su iniziativa del Ministero della Giustizia e presentato al Senato.