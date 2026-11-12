SuperEnalotto, il palio 52,8 milioni di euro

Continua a salire il Jackpot di SuperEnalotto che per il concorso di questa sera, giovedì 12 novembre, vale 52,8 milioni e la caccia al “6” che si nasconde non si ferma. Intanto nel concorso n. 180 di martedì 10 novembre, il Sistema della Bacheca Sisal CERMENATE68!!" - ideato dal Bar Tabacchi di via Cermenate, 68 a Milano - ha realizzato oltre ai 2 punti 5, 8 “Punti 4”, 24 “Punti 3” e 100 “Punti 2” per una vincita complessiva di 60.737,50 euro. Suddiviso in 21 quote da 18 euro ciascuna, ha garantito una vincita di 2.892,26 euro per ogni singola cedola: cinque sono state acquistate direttamente dai clienti del punto vendita, mentre le restanti quote sono state distribuite e vendute in altri punti vendita in tutta Italia. Combinazione vincente: 47 – 73 – 74 – 78 – 82 – 90 – J 4 – SS 64. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì scorso ha assegnato 315.683 vincite.

Intanto è stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con 1 punto 5 da 135.496,72 euro centrata nel concorso n. 150 di venerdì 18 settembre. La giocata vincente è stata realizzata a Villasanta (Monza-Brianza) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Pinto situato in via Confalonieri, 106. Combinazione vincente: 29 – 37 – 41 – 43 – 74 – 86 – J 25 – SS 78. “Giovanni”, nome di fantasia scelto dal vincitore - che ha preferito mantenere l’anonimato - è un operaio, sposato, che conduce una vita tranquilla e ama dedicarsi al giardinaggio e alla cura del suo orto e ha scoperto di aver vinto guardando l’App mentre stava rientrando dal lavoro: “Sono rimasto molto sorpreso. Ho controllato più volte perché all’inizio facevo fatica a crederci. È stata una notizia davvero inaspettata e ho avuto bisogno di un po’ di tempo per realizzare quanto era successo”.

La giocata era stata effettuata in ricevitoria, una modalità che Giovanni preferisce per praticità. Quel giorno era entrato per acquistare le sigarette e aveva deciso di giocare scegliendo alcuni numeri personali, senza particolari strategie. “Ho scelto quelli che mi ispiravano in quel momento, legati a piccoli ricordi della mia vita”, spiega Giovanni che ha condiviso la notizia con la moglie e con i parenti più stretti, preferendo mantenere la vicenda all’interno della cerchia familiare. Per festeggiare è bastato un brindisi insieme alle persone più care, senza grandi preparativi. “È stato bello poter condividere questa notizia con la mia famiglia. Abbiamo preferito trascorrere un momento insieme, con semplicità, senza bisogno di grandi festeggiamenti”, racconta.

Anche per le procedure di riscossione, Giovanni ha scelto di procedere con calma. Si è preso qualche giorno per riflettere e organizzarsi, affrontando ogni passaggio con attenzione. La ricevuta vincente è rimasta custodita in casa, in un luogo sicuro, fino al momento di procedere con gli adempimenti necessari perché, aggiunge: “Quando succede qualcosa di così inatteso, credo sia importante mantenere la calma. Mi sono preso il tempo necessario per capire bene la situazione e organizzarmi”.

Fuori dal lavoro, Giovanni ama dedicarsi al giardinaggio e all’orto. Trascorrere del tempo all’aria aperta, prendersi cura delle piante e raccogliere i prodotti coltivati personalmente sono attività che gli regalano soddisfazione e che fanno parte della sua quotidianità: “È un modo per stare all’aria aperta e apprezzare le cose semplici. Portare in tavola quello che si è coltivato con le proprie mani dà una grande soddisfazione.

Per il futuro, sta valutando alcuni progetti concreti oltre alla possibilità di destinare una parte della somma alla beneficenza: “Mi piacerebbe utilizzare questa opportunità anche per aiutare qualcuno. Credo che, quando se ne ha la possibilità, sia bello pensare anche agli altri. Per il resto voglio prendermi il tempo necessario per decidere come gestire al meglio questa somma”. Le storie dei vincitori e le curiosità che Sisal ha raccolto in questi 28 anni di SuperEnalotto sono disponibili su: https://www.superenalotto.it/vincitori