SuperEnalotto, sale a 55,1 milioni di euro il Jackpot

La caccia al 6 del SuperEnalotto non si ferma e il Jackpot in palio per il concorso di domani sera martedì 17 novembre arriva a 55,1 milioni di euro. Intanto fanno comunque festa diverse persone che nell’estrazione del concorso n. 183 di sabato 14 novembre hanno registrato vincite.

A Palermo è stato centrato 1 punto 5 da 95.536,15 euro con la giocata vincente realizzata presso il punto di vendita Sisal Fuelpower Bagheria situato in piazza Leonardo Sciascia, Snc; stesso importo ottenuto a Crespina Lorenzana (Pisa) presso il punto di vendita Sisal Emporio Gori situato in via Vittorio Veneto, 46.

Ancora una vincita con 1 Punto 4SS e 1 Punto 4 e 3 Punti 3SS da 86.972,72 euro complessivi, realizzata a Genova presso il punto di vendita Sisal Ricevitoria Lotto situato in Salita Santa Caterina, 19R.

Centrati anche 1 Punto 4SS e 1 Punto 4 da 74.641,98 euro complessivi a Milano presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi Ponale situato in via Ponale, 66 e a Tresignana (Ferrara) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Della Vittoria, 26 A.

Combinazione vincente: 26 – 40 – 49 – 64 – 66 – 74 – J 61 – SS 5. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 14 novembre ha assegnato 361.589 vincite.