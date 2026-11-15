Tutor in autostrada, velocità, tolleranza e calcolo delle multe: cosa sapere per evitare la stangata

Il Tutor, denominato tecnicamente SICVe, (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità) è un dispositivo adottato per contrastare gli incidenti causati dall’alta velocità. Tuttavia a differenza dei tradizionali autovelox, che rilevano l’andatura in un singolo punto, questo sistema verifica la velocità media mantenuta da un mezzo lungo un’intera sezione autostradale compresa tra due portali collocati a una distanza certificata, mediamente tra i 10 e i 25 chilometri.

I portali

Il funzionamento si basa dunque su un doppio passaggio. Il primo portale individua il veicolo, ne riconosce la categoria tramite i sensori, fotografa la targa e registra l’orario esatto di transito. Il secondo portale ripete la stessa operazione al termine del tratto. A quel punto, un sistema automatico centralizzato abbina i due rilevamenti e divide la distanza per il tempo impiegato, ottenendo il dato della velocità media. L’accertamento si perfeziona solo al passaggio sotto la seconda postazione: chi si immette in carreggiata dopo il primo portale, ad esempio da uno svincolo o uscendo da un’area di servizio, non viene pertanto sottoposto al calcolo della media su quella specifica sezione.

Il fatto che all’interno di un percorso delimitato da due portali si valuti la media non significa che si possa abbassare la guardia: mantenere un’andatura inferiore alla soglia limite può far sottovalutare il rischio di effettuare un sorpasso a una velocità superiore rispetto a quella consentita nella convinzione che alzare il piede dall’acceleratore per il resto del percorso abbatta il conto al passaggio del secondo portale. Anche nei tratti controllati dai Tutor, infatti, possono essere collocati i tradizionali autovelox, fissi o mobili, per cui pur evitando l’infrazione per la velocità media si può incorrere in una sanzione: questo è uno degli errori più comuni, quindi occhio ai cartelli che anticipano la presenza dei misuratori di velocità.

Attenzione anche alle evoluzioni più recenti del sistema, come il Tutor 3.0: grazie all’abbinamento di radar e telecamere ad alta definizione, questi portali non si limitano a calcolare la velocità media, ma rilevano e segnalano alla polizia stradale anche altre violazioni, come l’uso improprio della corsia di emergenza o i sorpassi vietati ai mezzi pesanti.

Limiti di velocità e condizioni

Parlare di velocità media in autostrada per un’autovettura, in presenza di un doppio portale Tutor, potrebbe essere banalmente interpretabile con l’impostazione di una velocità costante a 130 km/h , ma non è sempre così. In caso di precipitazioni, ad esempio, i limiti diminuiscono, il che influisce di conseguenza anche sul calcolo medio: il tetto massimo scende a 110 km/h, e quando la polizia stradale attiva l’allerta meteo sulla tratta, il sistema adegua la soglia di rilevamento. Ecco perché è sconsigliabile fare calcoli troppo precisi per evitare guai.

Tolleranza sulla velocità media

Anche nei controlli effettuati tramite Tutor e dispositivi analoghi, la normativa italiana impone di applicare una riduzione sulla velocità rilevata prima di stabilire se c’è stata un’infrazione. Questa detrazione non rappresenta un margine concesso per viaggiare più veloci, bensì una tutela tecnica prevista dall’art. 345 del Regolamento del Codice della Strada (e confermata dai requisiti del Decreto Ministeriale 125/2026) per assorbire eventuali imprecisioni strumentali. La regola prevede una decurtazione del 5% della velocità misurata, con un abbattimento minimo fisso di 5 km/h:

Velocità rilevate fino a 100 km/h: si sottraggono sempre 5 km/h netti;

Velocità rilevate superiori a 100 km/h: si calcola e si detrae il 5% del valore registrato.

I software omologati elaborano questo calcolo in tempo reale: i passaggi che rientrano nei limiti dopo la riduzione vengono scartati automaticamente, mentre solo le effettive violazioni sono inoltrate agli organi di polizia per la verbalizzazione.

Dal punto di vista strettamente matematico, su un tratto autostradale con limite a 130 km/h, il confine oltre il quale si supera la soglia consentita è fissato a 136,84 km/h di media reale (136,84 - 5% = 129,998 km/h). Tuttavia, nella prassi applicativa entra in gioco anche la gestione dei decimali a favore dell’automobilista: a seconda che lo specifico dispositivo omologato operi con risoluzione al decimo di km/h o con troncamento all’intero inferiore, una media reale di 137 km/h (137 - 5% = 130,15 km/h) può ancora rientrare nei 130 km/h effettivi. La certezza della sanzione, anche in presenza di troncamento dei decimali, scatta invece a partire dai 138 km/h rilevati, valore che dopo la decurtazione del 5% porta la velocità accertata a 131,10 km/h.

Sanzioni e novità del CdS (comma 6-ter)

Le multe per eccesso di velocità sono regolate dall’articolo 142 del Codice della Strada e variano in base a quanti chilometri orari si superano al netto della tolleranza:

Fino a 10 km/h: da 42 a 173 euro (nessuna decurtazione);

Oltre 10 e fino a 40 km/h: da 173 a 694 euro (-3 punti);

Oltre 40 e fino a 60 km/h: da 543 a 2.170 euro (-6 punti e sospensione patente da 1 a 3 mesi);

Oltre 60 km/h: da 845 a 3.382 euro (-10 punti e sospensione patente da 6 a 12 mesi).

La riforma del Codice della Strada (Legge 177/2024) ha introdotto il comma 6-ter all’articolo 142 per evitare il cumulo eccessivo di verbali sullo stesso percorso. Se un automobilista commette più violazioni dei limiti rilevate da dispositivi automatici (senza contestazione immediata), non paga sempre la somma di tutte le sanzioni: si applica la multa per l’infrazione più grave aumentata di un terzo, ferme restando le eventuali sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti, a patto che questo importo risulti più conveniente rispetto alla somma dei singoli verbali. Affinché scatti questo meccanismo di tutela devono verificarsi tre condizioni precise:

Tutte le infrazioni devono essere commesse dallo stesso veicolo;

I tratti stradali devono ricadere nella competenza dello stesso ente proprietario o concessionario (ad esempio tutti gestiti da Autostrade per l’Italia o tutti da Anas);

Le violazioni devono avvenire entro un’ora dal momento in cui è stata commessa la prima infrazione.

In pratica, il calcolo va valutato caso per caso. Se si commettono due eccessi nella fascia tra 10 e 40 km/h, la somma minima sarebbe di 346 euro (173 + 173): applicando la regola del comma 6-ter si pagherà invece 230,67 euro (173 + un terzo). Al contrario, se a una violazione tra 10 e 40 km/h (173 euro) si somma un eccesso lieve entro i 10 km/h (42 euro), il totale è di 215 euro: essendo inferiore ai 230,67 euro del calcolo cumulativo, resteranno validi i due verbali separati.

Cosa non fare per evitare sanzioni

Conoscere la logica del Tutor aiuta anche a sfatare diversi falsi miti che mettono a rischio sia il portafoglio sia la sicurezza stradale: