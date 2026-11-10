Videogiochi, acquisti in-app e valute virtuali: come gestire le spese

I videogiochi offrono oggi modalità di fruizione che vanno oltre il semplice acquisto o download iniziale. Molti titoli, compresi quelli scaricabili gratuitamente, consentono di acquistare direttamente durante il gioco contenuti aggiuntivi, funzionalità e personalizzazioni.

Queste operazioni, definite acquisti in-app, possono essere effettuate con denaro reale oppure attraverso valute virtuali, come monete, gemme o crediti. Si tratta di strumenti che consentono di ottenere contenuti digitali, ma che possono rendere meno immediata la percezione della spesa, soprattutto quando le valute vengono acquistate in pacchetti di importo prestabilito.

A gennaio di quest’anno l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato due istruttorie relative ad alcuni videogiochi, per verificare possibili criticità nelle modalità di acquisto, nelle offerte e negli strumenti di controllo parentale. Si tratta di procedimenti ancora da definire, che non equivalgono a un accertamento definitivo di violazioni.

Valute virtuali: come calcolare il costo effettivo

Per comprendere quanto costa effettivamente un contenuto digitale, è utile verificare il rapporto tra il prezzo del pacchetto acquistato e la quantità di valuta virtuale ricevuta.

Ipotizziamo che un pacchetto da 1.000 monete costi 9,99 euro: un oggetto acquistabile al prezzo di 750 monete avrebbe allora un valore proporzionale di circa 7,49 euro. L’esborso iniziale per acquistare il pacchetto resta tuttavia di 9,99 euro. Le 250 monete residue potranno eventualmente essere impiegate per acquisti successivi, secondo le condizioni previste dal servizio. Prima di procedere è quindi opportuno verificare:

il prezzo in euro del pacchetto di valuta virtuale;

la quantità di monete o crediti che si riceve;

il costo in valuta virtuale dei singoli contenuti;

la possibilità di acquistare importi diversi o soltanto pacchetti prestabiliti;

l’eventuale presenza di abbonamenti o pagamenti ricorrenti.

I principi elaborati a livello europeo sulla trasparenza degli acquisti nei videogiochi puntano proprio a rendere più comprensibili i prezzi, evitando che il ricorso alle valute virtuali renda meno immediata la percezione del costo dei contenuti digitali, o porti ad acquistare quantità di moneta superiori a quelle necessarie.

Come gestire le spese e gli acquisti dei minori

Quando il videogioco viene utilizzato da bambini e ragazzi, è utile verificare periodicamente gli acquisti effettuati e le impostazioni dell’account. La cronologia delle transazioni e le ricevute permettono di ricostruire le operazioni e individuare eventuali addebiti non riconosciuti. Tra le misure disponibili possono esserci:

l’attivazione di password, autenticazione biometrica o altre modalità di conferma prima dell’acquisto;

la disattivazione degli acquisti in-app, quando prevista;

l’impostazione di limiti di spesa;

la richiesta di un’autorizzazione da parte di un adulto per completare determinate operazioni.

Gli strumenti di controllo parentale variano in base a piattaforma, dispositivo e singolo gioco. Per questo è consigliabile controllare sia le impostazioni dello store attraverso cui vengono effettuati i pagamenti, sia quelle dell’account utilizzato nel videogioco.

Acquisti indesiderati: quando e come chiedere un rimborso

Nel caso in cui venga effettuato un acquisto per errore, da parte di un minore o senza l’autorizzazione dell’intestatario del metodo di pagamento, è possibile verificare se sussistono le condizioni per richiedere un rimborso. Il primo passaggio consiste nell’individuare il soggetto attraverso il quale è stato effettuato il pagamento: lo store del dispositivo, la piattaforma di gioco o, in alcuni casi, direttamente il gestore del servizio.

Le procedure e i termini per presentare una richiesta variano a seconda del canale utilizzato e delle relative condizioni. In particolare, può essere utile segnalare un acquisto effettuato accidentalmente, un’operazione eseguita da un minore, un addebito non riconosciuto, o ancora un contenuto digitale acquistato ma non ricevuto o non funzionante. La richiesta di rimborso non comporta automaticamente la restituzione della somma: occorre verificare le condizioni applicabili e fornire, quando richiesto, gli elementi utili a ricostruire l’accaduto.

Diritto di recesso: vale il termine di 14 giorni?

Per i contratti conclusi a distanza il Codice del consumo prevede, in linea generale, un periodo di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. Per la fornitura di contenuti digitali senza supporto materiale, tuttavia, è prevista un’eccezione, subordinata al rispetto di specifiche condizioni. Il diritto può venire meno quando l’esecuzione del contratto è iniziata, ma soltanto se il consumatore ha espresso preventivamente il proprio consenso all’avvio della fornitura durante il periodo di recesso, ha riconosciuto di perdere così il diritto e ha ricevuto la conferma del contratto secondo quanto previsto dalla normativa.

Non è quindi sufficiente, in ogni caso, il semplice download o utilizzo di un contenuto digitale per escludere automaticamente il diritto di recesso. È necessario verificare le condizioni contrattuali e il rispetto di tutti i requisiti previsti dall’articolo 59 del Codice del consumo. Restano inoltre distinte le situazioni relative a pagamenti non autorizzati, o a contenuti digitali non conformi, per le quali possono trovare applicazione specifiche forme di tutela.

Videogiochi e tutela dei consumatori: le iniziative europee

Lo scorso 30 settembre la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), coordinata dalla Commissione europea, ha annunciato nuove azioni coordinate nei confronti di alcune società del settore. L’iniziativa punta a promuovere una maggiore trasparenza sui prezzi e sulle modalità di acquisto delle valute virtuali, oltre al rispetto dei diritti dei consumatori, compresa la disciplina del recesso. Tra gli aspetti considerati figurano anche la comprensibilità delle offerte e le esigenze di tutela delle persone più vulnerabili, in particolare dei minori.

Si tratta di attività di cooperazione e vigilanza delle autorità competenti, che non devono essere confuse con accertamenti definitivi di responsabilità a carico delle singole società.

Alcune verifiche prima di acquistare

Gli acquisti in-app e le valute virtuali fanno parte delle modalità con cui oggi vengono distribuiti e utilizzati molti videogiochi. Per gestire le spese in modo consapevole è utile verificare il prezzo effettivo dei contenuti, controllare le condizioni di acquisto e utilizzare gli strumenti di sicurezza disponibili. Una particolare attenzione è consigliabile quando l’account viene utilizzato da minori, o quando sono associati metodi di pagamento che consentono di completare le operazioni senza ulteriori conferme.