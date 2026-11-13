Agenda rossa di Borsellino: perquisito De Gennaro

L’agenda rossa di Paolo Borsellino e il depistaggio di via D’Amelio hanno portato a perquisire Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia legato a Giovanni Falcone. Sono sei i decreti eseguiti dal Ros nella provincia di Roma, anche nei locali di De Gennaro e del pentito Salvatore «Totuccio» Contorno: secondo la Procura di Caltanissetta, De Gennaro avrebbe cercato di impedire a Contorno di parlare con i magistrati e fatto occultare dei documenti. Il procedimento è contro ignoti: le persone indicate, dice il procuratore Salvatore De Luca, «non sono indagate per il reato di strage».

Si cercano però responsabilità negli apparati, sopra Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Mobile di Palermo al centro del depistaggio costruito sul falso pentito Vincenzo Scarantino. La borsa di Borsellino, per la Procura, finì nel suo ufficio poco dopo l’esplosione, senza verbale. Presumibilmente vi rimase fino a novembre 1992, quando fu repertata ben tre mesi dopo. Gli accertamenti avrebbero poi documentato la «presumibile appartenenza» dell’allora procuratore Giovanni Tinebra a «contesti massonici coperti».

De Gennaro, in pratica, si sarebbe attivato per impedire le dichiarazioni di Contorno attraverso Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e Francesco Pacetto, ex ispettore oggi in pensione. Attraverso Donatella Peruzzi, collaboratrice in forza al Dis, avrebbe poi nascosto delle carte sull’arresto di Contorno nel 1989, meglio occultate dopo le perquisizioni del settembre 2023 ai familiari di La Barbera. Una parte è stata recuperata dal Ros dopo un furto. Si ipotizza anche la distruzione di altri documenti.

Nel 2023, nella casa veronese della moglie di La Barbera, furono trovate carte bancarie: quasi 115 milioni di lire versati in contanti fra settembre 1990 e dicembre 1992. La provenienza è ancora da chiarire.

Il 26 maggio 1989 Contorno fu arrestato a San Nicola l’Arena, vicino a Palermo: dieci giorni prima parlava al telefono con De Gennaro. Il senso, nella sintesi siciliana, fu: «C’è acquazzina ed escono babaluci», c’è rugiada ed escono le lumache. Negli atti: «Quando c’è il bagnato, vengono subito tutte fuori». Vi si lessero riferimenti a persone e movimenti. Oggi invece si cercano i livelli superiori del depistaggio. De Luca ha detto: «La Barbera non si sarebbe mosso per tutelare elementi di Cosa Nostra, bensì uomini delle istituzioni». Si cercano quelli.