Agenda rossa, perquisito Gianni De Gennaro

L’agenda rossa di Paolo Borsellino e il depistaggio di via D’Amelio portano alle perquisizioni nei confronti di Gianni De Gennaro. Sei decreti eseguiti dal Ros nella provincia di Roma, anche nei locali dell’ex capo della polizia e del pentito Salvatore «Totuccio» Contorno. La Procura di Caltanissetta ipotizza che De Gennaro abbia cercato di impedire a Contorno di parlare con i magistrati e fatto occultare documenti. Il procedimento è contro ignoti: le persone indicate, precisa il procuratore Salvatore De Luca, «non sono indagate per il reato di strage».Si cercano responsabilità di persone appartenenti ad apparati istituzionali e «sovraordinate» ad Arnaldo La Barbera, l’ex capo della squadra mobile di Palermo morto nel 2002.

I magistrati gli attribuiscono la regia del depistaggio costruito sul falso pentito Vincenzo Scarantino e, secondo Repubblica, la responsabilità della sparizione dell’agenda.La Procura ha ricostruito la «filiera» della borsa di Borsellino: finì nell’ufficio di La Barbera «poco dopo l’esplosione senza che venisse mai redatto alcun verbale». Presumibilmente vi rimase fino agli inizi di novembre 1992, quando fu formalmente repertata. Più di tre mesi dopo la strage. Gli accertamenti avrebbero inoltre documentato la «presumibile appartenenza» dell’allora procuratore nisseno Giovanni Tinebra, che dirigeva le indagini, a «contesti massonici coperti».Quanto agli accertamenti recenti, i magistrati avrebbero registrato in De Gennaro una preoccupazione «apparentemente ingiustificata» per l’inchiesta e per il processo sul depistaggio.

L’ex capo della polizia, «avvertito circa determinati dettagli inerenti alla presente indagine», si sarebbe attivato per impedire le dichiarazioni di Contorno, attraverso Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e Francesco Pacetto, strettissimo collaboratore, ex ispettore di polizia oggi in pensione. Un servizio di Pacetto al Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è indicato come presumibile e ancora da verificare.Per le carte sarebbe intervenuta Donatella Peruzzi, collaboratrice indicata come in forza al Dis.

Attraverso di lei De Gennaro «avrebbe celato della documentazione», spostata dopo le perquisizioni del settembre 2023 ai familiari di La Barbera. Fra i documenti, atti giudiziari e articoli sull’arresto di Contorno nel 1989. Il Ros ne ha recuperato una parte per una circostanza definita «fortunata»: erano stati rubati da ignoti durante l’indagine e poi ritrovati. Si parla anche di altra documentazione distrutta, ritenuta dagli interessati «particolarmente delicata».Nel 2023 il Ros trovò nella cantina della casa veronese della moglie di La Barbera una borsa con documenti bancari: lo riferisce Salvo Palazzolo su Repubblica Palermo. Versamenti in contanti per 114 milioni 699 mila 620 lire, fra settembre 1990 e dicembre 1992. Da dove arrivavano? Il giornale prospetta l’alternativa fra soldi di mafia e fondi di Stato per operazioni illecite.Nei rapporti fra La Barbera e De Gennaro entrano le deposizioni dell’ex funzionario Gioacchino Genchi. Per La Barbera, disse, «la legge era un accessorio, come lo era la pistola, l’auto di servizio, la radiotrasmittente».

Rispondeva al dipartimento della Pubblica sicurezza, allora rappresentato dal prefetto Luigi Rossi e da altri uomini. Repubblica ricorda anche questa dichiarazione: «Forse De Gennaro gli ha fatto avere una casa a La Barbera, non so bene a che titolo, una casa che forse è andata a una delle figlie».Il 1989 torna per una ragione precisa. Il 26 maggio, a San Nicola l’Arena, gli uomini di La Barbera arrestarono il latitante Gaetano Grado e trovarono anche suo cugino Contorno, rientrato dagli Stati Uniti. La Procura parla di circostanze «anomale», «mai del tutto chiarite» dalla Mobile e dal Nucleo centrale anticrimine, allora diretto da De Gennaro, che gestiva Contorno.Dieci giorni prima, il 16 maggio, Contorno parlava al telefono con De Gennaro. Il senso del dialogo sulle lumache, in una sintesi siciliana: «C’è acquazzina ed escono babaluci».

Traduzione: c’è rugiada ed escono le lumache. Negli atti parlamentari, Contorno dice: «Non ho niente, perché vengono qua come le lumache sotto terra: quando c’è il bagnato vengono subito tutte fuori». De Gennaro chiedeva indicazioni, Contorno rispondeva di non averne. La conversazione fu letta dal senatore Franco Corleone in Antimafia il 9 novembre 1989.Genchi tornò su quelle telefonate nell’appello sul depistaggio, il 10 febbraio 2024: interpretava lumache e rugiada come riferimenti a persone e movimenti. Raccontò anche che La Barbera gli aveva parlato di armi sequestrate dopo l’arresto di Contorno, portate a Ostia e alterate con sabbia per impedire confronti balistici con i proiettili dei precedenti omicidi.

Il caso alimentò gli anonimi del «Corvo», che accusavano Falcone e De Gennaro di aver pilotato il ritorno di Contorno per stanare i corleonesi, trasformandolo in un «killer di Stato»: accuse che Repubblica ricorda come false. Per la Procura, gli effetti della delegittimazione di Falcone avrebbero incentivato l’attentato all’Addaura. In Antimafia, De Gennaro rivendicò la «stretta sintonia con i colleghi di Palermo» e spiegò: «Contorno è ufficialmente un cittadino libero». De Luca richiama le decisioni definitive dei processi «Borsellino quater» e «Depistaggio». Secondo il comunicato, l’accelerazione della strage, la sparizione dell’agenda e la lettura minimalista delle indagini di La Barbera, avallata da Tinebra, furono finalizzate ad «agevolare assetti di interesse e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso». Il 10 novembre, a Filorosso, De Luca l’aveva detto così: «La Barbera non si sarebbe mosso per tutelare elementi di Cosa Nostra, bensì uomini delle istituzioni».