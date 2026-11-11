Baby Gang salta l’udienza. Il suo legale: “Pestato in carcere”

Si torna a parlare di Zaccaria Mouhib – in arte Baby Gang – il trapper italo-marocchino balzato agli onori della cronaca per vari casi di rapine, risse e sparatorie che lo hanno visto coinvolto. Mouhib è detenuto da marzo 2026 nell’ambito di un’inchiesta della procura di Lecco, e nel corso della giornata di ieri – martedì 10 novembre – si è tenuta la penultima udienza che lo vede imputato per l’AK47 esibito nel videoclip di Mocro Mafia. Il trapper, tuttavia, non si è presentato in tribunale perché troppo agitato per compiere il viaggio dal carcere fino al palazzo di giustizia di Lecco.

Stando a quanto riferito, il 25enne sarebbe infatti stato aggredito nella sua cella, motivo per il quale non sarebbe stato capace di presentarsi all’udienza. A spiegare la situazione al giudice è stato l’avvocato Niccolò Vecchioni, legale che assiste Baby Gang. Chiaramente sulla vicenda saranno fatte delle verifiche: il giudice ha ottenuto una relazione sanitaria redatta dalla casa circondariale di Busto Arsizio (dove si trova recluso il trapper) in cui effettivamente si parla di lesioni e contusioni riportate a seguito di un presunto pestaggio.

Pur non presente fisicamente, il 25enne ha comunque seguito l’udienza in videoconferenza. Si trattava, infatti, di una giornata importante. La sessione è stata interamente dedicata alle arringhe difensive. Per conoscere la sentenza dovremmo aspettare il mese di gennaio, quando ci sarà l’ultima udienza. Lo scorso 4 novembre la procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi per il giovane italo-marocchino, vedremo se ciò sarà confermato o se invece il giudice deciderà diversamente.

Ricordiamo che si tratta di un processo per rito abbreviato in cui Baby Gang è imputato insieme al collega e amico Lamine Saida, in arte Simba La Rue. Per La Rue, la pm ha chiesto un anno e 8 mesi.

In ogni caso, qualunque sia l’esito del processo, gli impegni giudiziari per Zaccaria Mouhib non saranno finiti. C’è un’accusa di maltrattamenti sulla sua ex compagna, una 22enne italiana, che sarebbero stati commessi tra il 2023 e il luglio 2025, oltre a un episodio avvenuto durante un viaggio del trapper in Iraq: in quella circostanza, secondo le indagini dei carabinieri, il giovane sarebbe stato ripreso mentre imbracciava un bazooka.