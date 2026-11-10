Carte segrete, anomalie e sospette mazzette: l’ex pm Venditti in procura

L’inchiesta sulla corruzione per l’archiviazione di Andrea Sempio accelera. E domani, alla Procura di Pavia, sfilerà l’ex pm Mario Venditti, colui che, da titolare del fascicolo del 2016 per il delitto di Garlasco, ammise di aver deciso di scagionare Sempio dall’accusa di aver ucciso Chiara Poggi in ventuno secondi, forte della sentenza definitiva di condanna di Alberto Stasi. Quell’inchiesta lampo, chiusa in due mesi, è sotto i riflettori investigativi da oltre un anno, quando proprio lo stesso Venditti era finito inquisito con l’accusa di essersi fatto “comprare” per scagionare l’odierno imputato, dopo il ritrovamento a casa dei Sempio dell’appunto “Venditti/GIP archivia X 20. 30. € Euro”. Indagato con lui, in qualità di corruttore, il padre di Andrea, Giuseppe Sempio.

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Gli accertamenti dei magistrati bresciani, però, non hanno trovato alcun elemento indiziario che potesse far ipotizzare un coinvolgimento di Venditti nel patto corruttivo, così il 17 settembre scorso la posizione dell’ex pm è stata archiviata dal gip bresciano Mauroernesto Macca. Quel decreto, però, si è trasformato in un atto d’accusa contro la “squadretta” di Venditti, perché il giudice, accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, nell’atto elenca con dovizia di particolari le innumerevoli anomalie dell’indagine svolta dagli investigatori con l’obiettivo di affossarla, tanto che ipotizza “un accordo collocato al livello della polizia giudiziaria operante”, cioè i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura, che all’epoca erano il luogotenente Silvio Sapone, il maresciallo Antonio Scoppetta e il maresciallo Giuseppe Spoto. Uomini di fiducia di Venditti che, “proprio la vicinanza al magistrato, nota all’interno dell’ufficio, rende plausibile che taluno della Sezione potesse far credere di poter incidere sulle sue determinazioni”, scrive il gip. Non solo: sarebbero iscritti anche gli avvocati di Sempio di allora e perfino lo stesso Andrea, al quale verrebbe contestato il medesimo ruolo di corruttore insieme al padre.

Ora che il fascicolo della Procura di Pavia si è allargato alle posizioni dei fedelissimi del pm, il procuratore aggiunto Stefano Civardi ha convocato Venditti per domani, alle 13.30, per sentirlo in qualità di testimone e ricostruire tutti i punti oscuri che hanno scandito l’indagine dal 23 dicembre 2016, momento in cui Sempio scopre di essere stato collegato al Dna sotto le unghie di Chiara grazie alle indagini difensive di Stasi, fino alle ultime fasi dell’archiviazione del marzo 2017. Sotto la lente non solo le anomalie investigative di un fascicolo rimasto del tutto vuoto, tra intercettazioni non trascritte e approfondimenti non effettuati, ma anche la circostanza che riguarda il passaggio delle carte secretate dell’inchiesta, fuoriuscite dalla Procura e arrivate nelle mani dell’accusato, nonché i personaggi che si sono avvicendati per spingere al nulla di fatto su diversi livelli. Ruoli e responsabilità, insomma. Sui quali, nei mesi scorsi, durante l’’audizione a Brescia, ha già fornito elementi utili la pm Giulia Pezzino, che ha lavorato al fascicolo con il capo. Venditti non era stato chiamato, visto che in quel momento era indagato. Parlerà domani.