Un altro passo verso la giustizia per Denis Bergamini. Ieri la Corte d’assise di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni, inflitta in primo grado a Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza trovato morto il 18 novembre 1989, sotto un camion sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. Per quasi trent’anni la sua morte è stata catalogata come suicidio, anche sulla base delle dichiarazioni della Internò, la quale aveva raccontato che, dopo un litigio in macchina, Denis si sarebbe gettato sotto il camion in corsa «nella stessa posa di quando si fanno i tuffi in piscina». Una versione corroborata dal camionista Raffaele Pisano, nella prima inchiesta disseminata da depistaggi.

Nel 2017 il caso era stato riaperto e la Procura di Castrovillari riuscì a dimostrare non solo che Denis non si fosse suicidato, ma che la mandante del delitto sarebbe stata proprio Isabella, la quale non accettava la fine della relazione con il centrocampista, al punto che in uno sfogo con un’amica, teste al processo, avrebbe detto: «È un uomo morto, se non torna con me lo faccio ammazzare». Un incidente probatorio, svolto sul cadavere di Denis rimasto miracolosamente intatto, ha certificato come il calciatore sia stato ucciso per soffocamento prima di essere adagiato sotto il camion, che l’avrebbe sormontato con moto lento causando lo sfondamento addominale. Per questo, il 20 settembre 2024, Internò è stata condannata in primo grado a 16 anni per omicidio volontario in concorso, pena confermata ieri dalla Corte, davanti alla quale il pm Luca Primicerio aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e l’aggravamento a 23 anni. «Andremo in Cassazione, dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati», ha commentato il difensore della Internò, Cataldo Intrieri, sottolineando che «questo è un processo che non si doveva fare, e forse non si doveva fare neanche in Calabria». Commossa Donata Bergamini, sorella di Denis, che ha ringraziato i suoi avvocati per averla seguita «in questo processo così lungo». E mentre la Internò ora si giocherà l’ultima carta in Cassazione, suo cugino Roberto Internò potrebbe finire a processo: è indagato in concorso con il defunto padre di Isabella perché, per i pm, avrebbe avuto un ruolo attivo nel delitto.