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Cronaca giudiziaria

Caso La Russa jr, bocciato il ricorso della ragazza

Redazione
Estinto il reato di revenge porn per Leonardo La Russa: offerti 25 mila euro. Lei: "Farò appello"
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Dopo la completa archiviazione dell’accusa di violenza sessuale a Leonardo La Russa arrivata senza la necessità di udienza, la sua difesa fa notare che il ricorso del legale della ragazza («che ha sempre sostenuto di non ricordare nulla») ha tentato di far riaprire il caso. Anche questa mossa è stata bocciata con la riconferma «con evidente forza» della già esistente archiviazione, ritenuta figlia - come ricordano i suoi difensori - «di una istruttoria comprensibilmente accuratissima per evitare qualsiasi polemica strumentale di accusatori preconcetti».

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