Caso Marogna: archiviati Ranucci, Mottola e Chaoqui

Archiviazione per Francesca Chaoqui, Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola, dall’accusa di diffamazione nei confronti di Cecilia Marogna, la manager 40enne di origine cagliaritana, soprannominata la “Dama bianca” o “Lady Vaticano”, per alcuni servizi andati in onda su Report il 12 aprile 2021, il 26 aprile 2021 e il 3 maggio 2021, rispettivamente “Lo sterco del díavolo”, “II Sabotaggio” e “Babbi e spie”. In particolare i servizi televisivi, che si basavano appunto sulle dichiarazioni di Chaoqui, vertevano sul ruolo della donna per la liberazione di una suora in Colombia e su suoi presunti agganci nei servizi segreti, in particolare il generale Luciano Carta.

Marogna nella denuncia sosteneva che fossero diffamatorie le dichiarazioni di Chaoqui, trasmessa il 12 aprile 2021 nel corso del servizio “Lo sterco del diavolo”, nella quale l’intervistata sosteneva che “Mancini voleva i messaggi della Marogna che si era scambiata con Carta per fottere Carta perché lui (riferendosi a Mancini) voleva fare il Vicesegretario dei servizi”. Queste frasi, secondo la querelante, sarebbero state alla base del polverone mediatico che aveva provocato il suo arresto, il 13 ottobre 2020 in Vaticano".

Secondo la procura, che ha chiesto l’archiviazione, “considerata la tutela costituzionale della libera manifestazione del pensiero e la particolarità del giornalismo di inchiesta, le tematiche affrontate nei servizi in esame appaiono rispondenti ai profili di interesse pubblico, prospettandosi ricostruzioni logiche o plausibili sulla base del patrimonio di conoscenza acquisita, mediante dichiarazioni rese da soggetti che avevano contezza diretta o indiretta delle circostanze”. Per la procura, “eventuali danni di immagine ovvero profili di pregiudizio alla reputazione della Marogna sono tutelabili in altra sede giudiziaria, non emergendo una dolosa falsa rappresentazione dei fatti nella prospettazione delle inchieste giornalistiche, finalizzate ad evidenziare aspetti di interesse pubblico, sulla base della prerogativa tipica del diritto dí critica di ricercare e riferire alla pubblica opinione legami, rapporti o relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate”.

Marogna, con i suoi legali, aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione della procura romana in particolare rispetto alle dichiarazioni di Chaouqui che avrebbero fatto intendere, a dire degli avvocati, che fosse una figura “torbida”, muovendosi “in ambiti riservati in modo non conforme a legge”. A dire dei legali “ulteriore lesione sarebbe integrata dall’avere gli indagati affermato in tv che la Marogna fosse persona che acquisiva dati in modo illecito, in violazione di leggi italiane: così rappresentandola come persona che pratica attività illegali, come soggetto dedito a delinquere”.

Per i legali Ranucci “avrebbe sminuito la figura della Marogna raccontando che fece vedere e fornì -tramite il proprio smartphone- un video “inedito” (c.d. “p.o.l.” o proof of live, prova di vita). Rispetto a ciò il 12.4.2021 andava in onda uno spezzone di un video, invero reperibile su internet e che nulla aveva a che fare col predetto video che avrebbe fornito la Marogna", invece facendo apparire le immagini come alla stessa attribuibili con un commento ritenuto falso e diffamatorio.

Ecco la gip Giulia Arcieri che nell’accogliere la richiesta di archiviazione, sottolinea nel provvedimento che condivide il ragionamento del pm e della difesa degli indagati. “Riportandosi alle ampie argomentazioni del pm, non può che ribadirsi come non appaia configurabile il dolo richiesto per il delitto in esame e non sia formulabile una ragionevole previsione di condanna in dibattimento. Per di più l’opposizione, che si limita a contestare nel merito le valutazioni del pubblico ministero, non propone nuovi mezzi di prova”.