Caso Rinaldi, il marito in aula confessa: “L’ho uccisa io”

Colpo di scena, a Como, nel corso del processo per la morte di Ramona Rinaldi, la 39enne trovata impiccata nel bagno di casa a Veniano, nel Comasco, il 21 febbraio 2025. Il marito Daniele Re è accusato di averla uccisa e di aver poi simulato un suicidio. Ma si è sempre dichiarato innocente. Fino a ieri, quando il 35enne ha preso la parola in Corte d’Assise e ha confessato il delitto, spiazzando tutti. Anche il suo legale, Alessandra Angelilli, che non era a conoscenza delle sue intenzioni. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, Re ha chiesto di poter fare delle dichiarazioni spontanee e ha lasciato di stucco i presenti: «Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti. Ho tentato di autoconvincermi che non ero stato io», ha detto. Poi una parziale ricostruzione dei fatti, finora sempre negati, che non spiega esattamente il delitto ma riconosce le responsabilità: «Sono andato a dormire a mezzanotte, mi sono svegliato, sono andato in cucina, l’ho incontrata, l’ho abbracciata, mi sono messo a piangere e l’ho stretta forte, forte, forte. Quando l’ho lasciata non si muoveva più. Poi ho un po’ coperto quello che era successo».

«Nessuno se lo aspettava, neanche io. Sono rimasta sotto choc e sono scoppiata a piangere. C’era tanta sofferenza in quell’aula, è emerso il suo dolore in maniera incredibile», dice l’avvocato Angelilli, spiegando di essere convinta che finora l’imputato abbia nascosto a se stesso quello che era successo. «Era alienato, per lui era come se Ramona non fosse morta. Solo oggi (ieri, ndr) se n’è accorto. Chissà cosa gli è scattato in testa», aggiunge il difensore. Potrebbe aver influito l’esame del perito nominato dalla Corte d’Assise e dei consulenti di parte. «Tutti concordano sul fatto che Daniele soffra di un grave disturbo paranoide e delirante», spiega l’avvocato. Diversa è però la relazione tra la sindrome e l’omicidio, commesso - secondo il perito della Corte, Nicola Poloni - mentre l’imputato era affetto da un parziale vizio di mente, che diventa totale secondo il consulente della difesa, Giuseppe Sartori. Per la consulente dell’accusa, invece, il 35enne era capace di intendere e di volere quando uccise la compagna, per poi simularne il suicidio. Dopo l’inaspettata confessione, le parti hanno concordato un supplemento di perizia. E Re ha anticipato la sua intenzione di parlare con gli psicologi. Finora era sempre stato contrario alla perizia psichiatrica.