“Ci libereremo di te”. 22 tifosi a giudizio per le minacce a Lotito

Dallo sciopero del tifo alle aule del tribunale. La guerra lanciata dalla tifoseria della Lazio per “convincere” il presidente Claudio Lotito a vendere il club biancoceleste ha vissuto oggi un’escalation. La procura di Roma ha infatti citato direttamente a giudizio ventidue persone che, tra il 2023 ed il 2024, avrebbero lanciato minacce esplicite nei confronti del proprietario della Lazio attraverso telefonate ed e-mail.

I reati contestati ai “tifosi” sono particolarmente gravi: si parla infatti di minaccia, istigazione a delinquere, diffamazione aggravata e molestie. Un cambio di passo nella battaglia in corso tra tifo organizzato e proprietà che rende surreale la situazione dell’undici di Gattuso, primo in classifica ma costretto a giocare di fronte ad un Olimpico semivuoto.

“Sarai seppellito”

Secondo quanto si apprende dall’atto di accusa depositato oggi, il procedimento riguarda una serie di episodi avvenuti tra il 2023 e il 2024. Il presidente Lotito avrebbe ricevuto una serie di telefonate e messaggi tramite i social network dall’intento chiaramente intimidatorio, volti a spingere il senatore di Forza Italia a liberarsi al più presto del club capitolino. Gli autori delle telefonate, spesso arrivate a tarda notte, non si preoccupavano di nascondere il proprio intento: lascia la Lazio o te la faremo pagare. In particolare l’atto cita una e-mail arrivata al presidente biancoceleste nella quale sarebbe comparsa la frase “Prima o poi, ci libereremo di te”, messaggio palesemente intimidatorio. All’interno di una chat Telegram, invece, sarebbe stato reso pubblico il numero di telefono personale di Lotito, invitando i membri a “farsi sentire”. Un altro gruppo, invece, sarebbe arrivato al doxxing vero e proprio, diffondendo il recapito del patron della Lazio con l’esplicito invito ai partecipanti di “arrecare disturbo” al senatore. Non si tratterebbe quindi di atti isolati ma di una campagna coordinata per causare il massimo danno a Lotito e alla sua famiglia.

L’udienza l’8 febbraio 2027

Il cammino del procedimento giudiziario non sarà né rapido né semplice, come succede spesso in questi casi. L’udienza pre-dibattimentale è stata fissata per l’8 febbraio 2027 e, in quell’occasione, il senatore Claudio Lotito, assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile, sarà presente in qualità di persona offesa. Il compito dell’accusa sarà chiarire le responsabilità personali delle 22 persone citate in giudizio e, soprattutto, verificare se le accuse presentate dalla procura siano o meno fondate. Il fatto che questi 22 tifosi siano stati citati in giudizio non costituisce certo una condanna ma resta da capire se abbiano agito in maniera indipendente o se ci sia stato un coordinamento a monte, cosa che potrebbe complicare non poco la loro posizione. Sicuramente non si tratta di una condanna ma è certo che il passaggio alle aule di tribunale non potrà che rendere più aspro lo scontro già al calor bianco tra la dirigenza della Lazio e la tifoseria biancoceleste.