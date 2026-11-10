Concorsi, assolto in appello Massimo Galli

Una assoluzione completa, anche per l’accusa che era rimasta in piedi. Ieri la corte d’Appello di Milano ha dichiarato non colpevole, «perché il fatto non sussiste», Massimo Galli per la residua accusa di falso nella vicenda della cosiddetta «Concorsopoli» universitaria.

L’infettivologo in prima linea durante la pandemia di Covid ed ex primario, ora in pensione, era finito a processo in un filone d’inchiesta su presunti concorsi pilotati alla facoltà di Medicina dell’università Statale. Per Agostino Riva, suo ex collaboratore, è arrivata la conferma dell’assoluzione. L’accusa per Galli di falso riguardava un presunto verbale «ritoccato». Il Tribunale lo aveva condannato a un anno e quattro mesi (pena sospesa e non menzione), mentre lo aveva già assolto per la turbativa d’asta. La Procura aveva impugnato la sentenza. «Una pronuncia - dice Galli, difeso dagli avvocati Giacomo Gualtieri e Roberto Rigoni Stern - che riconosce la fondatezza di quanto ho sempre sostenuto e che attendevo con fiducia e determinazione. Questo processo ha inciso profondamente sulla mia vita personale e professionale. Oggi provo sollievo, ma anche la consapevolezza che il peso di un’accusa non si esaurisce nelle aule giudiziarie. Mi auguro che a questa assoluzione sia riconosciuta la stessa attenzione riservata alle accuse».