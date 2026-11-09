Dai faldoni del Ris un altro scambio di mail. Nuove ombre sulle indagini su Stasi

Dai faldoni del Ris spunta un nuovo scambio di mail che getta ombre sulle indagini dell’epoca contro Alberto Stasi. E il generale Luciano Garofano finisce ancora sotto l’occhio del ciclone. Lui, dalla sua pagina social, si difende, continuando a ribadire che “non ci fu alcuna omissione da parte del Ris”, nonostante è proprio su questo, in particolare sull’occultamento delle due corse elettroforetiche negative al Dna di Chiara Poggi e al sangue in grado di scagionare Stasi, che si concentra il fascicolo aperto dalla Procura di Pavia, coperto da massimo riserbo e concentrato non soltanto sulle omissioni commesse nel 2007, già oggetto di prescrizione, ma pure su presunti reati attualmente in corso.

Mentre i magistrati proseguono l’attività investigativa, Garofano persiste nel parlare di “speculazioni mediatiche” e a puntare il dito contro la “narrazione tossica” e “una preoccupante manipolazione della realtà”. Insomma, tutta colpa dei media, che ogni giorno tirano fuori dal fascicolo gli atti. L’ultimo è una mail che l’allora capo del Ris aveva scritto in risposta al suo collaboratore il 3 marzo 2009, in cui sottolineava che “a noi basta una scarpa”, riferendosi alle Lacoste che aveva Stasi al momento del ritrovamento del cadavere della fidanzata nella villetta di Garlasco e alla memoria consegnata dalla difesa dell’indagato, con la testimonianza della madre Elisabetta Ligabò.

La mamma di Stasi, infatti, aveva raccontato che il figlio aveva camminato sul prato bagnato con quelle stesse scarpe sulla cui suola non era stato rilevato sangue e che, al processo d’appello bis, sarebbero diventate la prova delle menzogne dello Stasi scopritore, visto che la perizia Testi aveva determinato l’impossibilità di non evidenziare tracce ematiche e dunque la conclusione che Stasi fosse l’assassino che non era più rientrato nella villetta. Il maggiore Paolo Fratini informava Garofano come “nel verbale di sommarie informazioni rese dalla madre si Stasi ci sono varie “mine innescate” (tra cui la “passeggiata” sul prato irrigato, così come “alcune attività” svolte sul computer a cura di un carabiniere)”, scrive al comandante, rappresentando quegli elementi riportati dalla Ligabò a favore di Stasi come seccature da liquidare.

E Garofano spiega come “disinnescare” quelle “mine innescate”: “Concludi circa le scarpe bagnate, sviluppando il concetto che tali affermazioni sono ulteriormente suggestive e comunque risibili atteso che, aldilà di ogni altra considerazione e verifica sull’evidenza che il prato fosse effettivamente bagnato (le testimonianze dei genitori non contano), le scarpe, mostrate al carabiniere per verificare la compatibilità della suola con… si erano già dimostrate pulite e questo nell’immediatezza dei fatti (a noi basta una scarpa e comunque non siamo tenuti a essere più di tanto precisi sul punto)”, rispondeva Garofano nella mail, pubblicata da MowMag.

Insomma, il comandante puntava sulla verifica ictu oculi fatta dal brigadiere Andrea Serra, che aveva chiesto nell’immediatezza a Stasi di mostrare la suola per verificare la compatibilità della stessa con le tracce a pallini insanguinate sulla scena del crimine. E in quell’occasione non avrebbe visto sangue, dopo aver appurato che le Lacoste avevano un disegno a V e non a pallini. Inoltre, per Garofano, “le testimonianze dei genitori non contano”.

Il generale, in un’intervista che andrà in onda stasera a Lo Stato delle cose di Massimo Giletti su Rai3, oggi torna anche su quella sorta di consulenza personologica su Stasi, trovata nei faldoni del Ris su carta intestata della psicologa Alessandra Bramante, la quale ha disconosciuto di averla redatta. “Ho chiesto alla dottoressa di farmi capire se Alberto Stasi stesse dicendo la verità o meno”, ha detto. “Lungi da noi qualsiasi tentativo di una consulenza personologica, come è stato detto”, precisa. E all’inviata che gli fa notare come nel documento ci siano commenti che parlano di “freddezza” e di uno Stasi “calcolatore”, Garofano replica che quei commenti non erano stati chiesti da lui, perché “non era questo l’obiettivo”. L’obiettivo, secondo l’ex capo dei Ris di Parma, era “farmi capire se Alberto Stasi stesse dicendo o meno la verità”.