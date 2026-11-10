Dal ministero al sistema del clan: la nomina e il posto al compagno dell’ex deputata grilina

Una nomina al ministero dello Sviluppo economico, il posto di lavoro al compagno di una parlamentare e un organismo che, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, sarebbe finito nell’orbita degli interessi del clan Venuso. È uno dei capitoli politicamente più delicati dell’inchiesta sulle infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici in Campania. Nelle carte compare il nome di Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle, indagata per corruzione aggravata insieme a Dario Vicidomini, commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le società cooperative. Al centro della contestazione un presunto scambio di favori che avrebbe avuto origine nel novembre 2020, quando alla guida del ministero dello Sviluppo economico c’era il pentastellato Stefano Patuanelli. La ricostruzione è contenuta nell’ordinanza del 10 novembre. Secondo la Procura, Manzo, all’epoca parlamentare e vicepresidente della commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, avrebbe favorito la nomina di Vicidomini a commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le società cooperative. Il provvedimento ministeriale porta la data del 30 novembre 2020. Una nomina che, nella prospettazione accusatoria, avrebbe avuto una contropartita: l’assunzione di Alessandro Martino, indicato dagli investigatori come compagno dell’ex parlamentare. Dopo aver ottenuto l’incarico, Vicidomini avrebbe infatti favorito l’ingresso di Martino nell’organico del Centro Unico di Servizi. L’assunzione risale al 24 gennaio 2022. Ma la vicenda, secondo gli inquirenti, non si sarebbe esaurita con il posto di lavoro. Le carte descrivono anche i successivi adeguamenti economici: una retribuzione annua netta di 11.631 euro dal marzo 2023, compensi quantificati nell’ordine di 13mila euro netti per il 2024 e, dal 31 dicembre dello stesso anno, un aumento dello stipendio mensile da mille a 1.500 euro.

La Procura colloca questi benefici nella ricostruzione del presunto accordo corruttivo. Secondo gli investigatori, Manzo avrebbe sollecitato proprio quell’aumento di 500 euro mensili, anche in relazione alle esigenze della propria attività politica. Per soddisfare la richiesta, Vicidomini e un collaboratore avrebbero valutato la possibilità di ricorrere a rimborsi spese. A rendere ancora più significativo il quadro sono le intercettazioni relative all’effettiva attività lavorativa di Martino. Secondo la ricostruzione investigativa, la sua presenza sarebbe stata discontinua, tanto da provocare lamentele all’interno dell’ente. Ed è in una conversazione dell’8 giugno 2026 che Vicidomini, lamentandosi delle assenze del compagno dell’ex parlamentare, ha detto: “Qua l’unico che ha rispettato il patto è il sottoscritto”. Un’espressione che, nella lettura degli inquirenti, assume rilievo proprio rispetto alla presunta intesa originaria tra il sostegno politico alla nomina e la successiva assunzione. La contestazione coinvolge, oltre a Manzo, Vicidomini e Martino, anche Alfonso Quaranta e Giovanni Annunziata. Quest’ultimo compare in un altro filone dell’inchiesta come figura di rilievo del sistema criminale ricostruito dalla Dda. Nell’ordinanza il Centro Unico di Servizi assume infatti un ruolo centrale. Gli investigatori sostengono che il clan Venuso avrebbe cercato di esercitare il proprio controllo su alcune cooperative sociali, tra cui la Cooperativa 25 Giugno e La Primavera II, anche attraverso i rapporti con il Centro Unico di Servizi. Un sistema che avrebbe consentito all’organizzazione di rafforzare la propria influenza economica e territoriale, utilizzando le cooperative come uno dei canali per accedere a risorse e attività pubbliche. Secondo la ricostruzione della Procura, il clan avrebbe sviluppato rapporti sistematici con imprenditori, amministratori e funzionari pubblici, consolidando la propria presenza soprattutto nel settore degli appalti e delle commesse pubbliche. Le cooperative sociali avrebbero rappresentato uno degli strumenti attraverso cui estendere questo controllo.

Il Centro Unico di Servizi, struttura deputata al coordinamento di servizi amministrativi e contabili, sarebbe stato uno degli snodi di tale sistema. La posizione di Vicidomini non si limita alla contestazione relativa alla nomina e all’assunzione di Martino. Il commissario compare anche tra i soggetti ai quali la Procura contesta la partecipazione all’associazione di stampo camorristico. In un altro episodio viene indicato tra gli indagati per una presunta estorsione ai danni di un imprenditore. Nella ricostruzione investigativa, il suo ruolo all’interno del Centro Unico di Servizi avrebbe dunque assunto un rilievo ben più ampio rispetto alla singola vicenda dell’assunzione del compagno della parlamentare. È proprio questo intreccio a rendere politicamente delicata la vicenda. Da una parte, la nomina ministeriale che l’accusa ritiene favorita da una parlamentare del Movimento 5 Stelle. Dall’altra, il commissario beneficiario di quel sostegno politico, poi coinvolto nelle contestazioni relative al presunto sistema di infiltrazione camorristica delle cooperative. Il collegamento con il Movimento 5 Stelle emerge dalla posizione di Teresa Manzo e dalla nomina ministeriale del 2020. Il provvedimento risale al periodo in cui il dicastero era guidato da Stefano Patuanelli, esponente dello stesso partito dell’ex deputata.