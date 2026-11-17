Non fu una semplice imprudenza né un errore nella valutazione del pericolo o dei mezzi necessari per salvarsi. Secondo i giudici, Mario Roggero agì “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione, il 15 luglio scorso, ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese.

Roggero era accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo al termine dell’assalto alla sua gioielleria, avvenuto il 28 aprile 2021.

Le motivazioni della Cassazione

Nelle motivazioni, i giudici escludono che nell’azione del gioielliere ci siano state “mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza”. Al contrario, secondo la Cassazione, Roggero avrebbe agito in maniera “volontaria e cosciente”. Per i giudici, inoltre, ci sarebbero stati altri elementi indicativi della volontà di “farsi giustizia da sé”. Un proposito che, secondo la sentenza, avrebbe guidato l’azione del gioielliere dopo la rapina.

La Cassazione richiama anche le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Roggero nelle interviste successive ai fatti. In quelle occasioni, spiegano i giudici, l’imputato aveva sostenuto che la sua iniziativa rappresentasse “l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”.

Nelle motivazioni la Cassazione afferma, inoltre, che “la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sulla scorta di un prudente apprezzamento della concreta situazione in cui l’imputato era venuto a trovarsi, reputata tale da non legittimare l’insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione e da rendere necessitata azione lesiva”.

I giudici scrivono che “Roggero aveva inseguito i rapinatori all’esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga”. E ancora: “la condotta omicida era posta in essere in un momento in cui il pericolo per la vita e l’incolumità personale dei congiunti era ormai venuto meno, come lo stesso imputato aveva nitidamente avuto modo di percepire”.

Per gli ermellini, quindi, il “dolo omicidiario è stato desunto dall’esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d’uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese”. “L’accettazione dell’evento letale in termini di previsione e volizione osta all’invocata derubricazione delle imputazioni nelle fattispecie di omicidio colposo o preterintenzionale, cui detta connotazione soggettiva è estranea”.