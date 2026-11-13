Delitto Petrangeli, confermato l’ergastolo al compagno Gianluca Molinaro

La Corte d’Assise di appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per Gianluca Molinaro accusato del femminicidio della ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, uccisa con un colpo di fucile a canne mozze il 4 luglio del 2024 nella zona di via Portuense a Roma. I giudici, come chiesto dalla procura generale, hanno ribadito la sentenza di primo grado dello scorso gennaio che ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dello stalking. Molinaro, dopo il delitto compiuto in via degli Orseolo poco distante dalla clinica dove lavorava la sua ex, si era costituito presso una caserma dei carabinieri consegnando il fucile a canne mozze con cui aveva compiuto il femminicidio. Gli inquirenti avevano acquisito nell’indagine anche gli sms scambiati con un amico prima del delitto nei quali si legge ‘’oggi forse prendo due piccioni con una fava’’ e in un altro, dopo l’omicidio della fisioterapista 51enne, dice ‘’gli ho sparato du botti’’. L’imputato ha assistito alla lettura della sentenza in videocollegamento dal carcere.

La pm Antonella Pandolfi aveva ricostruito una lunga escalation di minacce, ossessioni e condotte persecutorie, culminata nell’omicidio. “La vita della vittima è stata strappata per mano di chi non ha accettato la fine di una relazione, prigioniero di un modello retrogrado e patriarcale che considera la donna proprietà”, aveva affermato la magistrata. Secondo l’accusa, Molinaro avrebbe maturato per anni un’ossessione nei confronti della ex compagna, arrivando a pianificare l’uccisione. “Per tre anni e mezzo ha covato rabbia cieca e un’ossessione patologica. Ha pianificato in modo freddo e lucido l’eliminazione della madre di suo figlio. I suoi messaggi vocali parlano più di mille testimoni”, aveva dichiarato Pandolfi. La pm aveva escluso che si fosse trattato di un gesto improvviso: “Quello di Molinaro non è stato un raptus, ma un’esecuzione premeditata. Era la cronaca di una morte annunciata”. L’uomo, aveva ricordato, si definiva una ‘bomba a orologeria’ e indicava proprio Manuela come il “problema” da eliminare.

La cognata di Manuela ha dichiarato che come famiglia “siamo contenti perché è importante fare giustizia. Giustizia per Manuela, giustizia per tutte le Manuela che ci sono. Perché confermare l’ergastolo è un segnale importante anche a livello sociale per tutte le vittime che ci sono e per i familiari”. “Non è facile. È un dolore che stravolge la vita di ognuno di noi”, ha aggiunto.

“Penso che sia una risposta sanzionatoria adeguata e proporzionata e l’unica che potesse esserci rispetto alla gravità dei fatti che sono stati contestati all’imputato”, ha detto l’avvocato di parte civile Carlo Testa Piccolomini, che insieme alla collega Mascia Cerino rappresentava la famiglia e il figlio di Manuela Petrangeli. Per il legale si è trattato di “un femminicidio che per certi versi ha le caratteristiche di un agguato tipico del mondo della criminalità organizzata, una cosa piuttosto anomala rispetto a fatti omicidiari di questo tipo”.

Eleonora Nicla Moiraghi, legale di Gianluca Molinaro, ha invece parlato di “una sentenza inaspettata, ricorreremo per Cassazione quando avremo ovviamente letto le motivazioni di sentenza”. “Sono fermamente convinta che la pena dell’ergastolo non sia un deterrente per la commissione di certi reati, e che la tutela delle vittime vulnerabili non passi attraverso la pena dell’ergastolo. Resto quindi con l’amaro in bocca per una sentenza che ritengo più punitiva che equa”, ha sottolineato.