“Dimostrerò la mia innocenza nel più breve tempo possibile”. Leonardo Maria Del Vecchio chiede il rito immediato nell’udienza sui dossier abusivi

Chiede di saltare l’udienza preliminare e di andare direttamente a processo per dimostrare nel più breve tempo possibile la sua ”totale innocenza” ed “estraneità ai fatti”. È la richiesta di Leonardo Maria Del Vecchio, imputato nel procedimento sul caso Equalize perché ne sarebbe stato “cliente”. Per l’accusa l’imprenditore, difeso dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, avrebbe pagato l’agenzia investigativa illegale per richiedere accessi abusivi alle banche dati. Accusa che la difesa rispedisce al mittente: “non è possibile documentare che lui fosse a conoscenza della origine illecita delle informazioni” che quelli del gruppo di Equalize, “spontaneamente gli mandavano”. Tra le persone offese di presunti spionaggi ci sono Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcell Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni.

La maxi udienza preliminare, per gli altri 70 imputati e più di 800 persone offese per decine di episodi diversi, proseguirà domani davanti alla gup di Milano Tiziana Landoni. Al centro del procedimento la figura di Enrico Pazzali, ex manager pubblico e titolare di Equalize. Domani dovrà essere risolta una questione di notifiche per alcune posizioni e dovrebbe esserci la costituzione delle parti(da vedere quante persone offese chiederanno di entrare nel procedimento come parti civili). E sarà stilato il calendario delle prossime udienze.

Alcuni imputati come Giuliano Schiano, coinvolto in qualità di militare della Gdf per alcuni accessi abusivi, hanno raggiunto accordi con i pm per chiedere di patteggiare. Puntano a istanze di patteggiamento, in via di definizione, tra gli altri, anche l’esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, che difeso dalla legale Antonella Augimeri ha collaborato alle indagini, e Roberto Bonacina, ispettore di polizia.