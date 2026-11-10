Eternit, la Cassazione annulla la condanna a Schmidheiny: nuovo processo d’Appello

Nuovo processo d’appello per Stephan Schmidheiny, l’imprenditore svizzero al centro della vicenda giudiziaria sulle morti provocate dall’amianto dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, disponendo un nuovo giudizio davanti a una diversa sezione della Corte d’Appello di Torino per una sessantina di vittime. Per altre 25, invece, i supremi giudici hanno dichiarato intervenuta la prescrizione.

La decisione è arrivata dalla quarta sezione penale della Cassazione, che non ha accolto la richiesta della Procura generale di confermare la condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. Alla guida dello stabilimento piemontese tra il 1976 e il 1986, Schmidheiny era stato riconosciuto responsabile in secondo grado di omicidio colposo plurimo aggravato per i decessi legati all’esposizione all’amianto prodotto dalla Eternit.

Va ricordato che la vicenda giudiziaria aveva già registrato un nuovo passaggio davanti alla Suprema Corte lo scorso febbraio, quando i giudici avevano disposto un primo rinvio in Appello per un vizio procedurale. La sentenza di condanna, infatti, non era stata tradotta in tedesco. Adesso toccherà a un diverso collegio della Corte torinese riesaminare le posizioni rimaste al centro del procedimento.

Il processo aveva preso le mosse da un’accusa relativa a 392 decessi, attribuiti alla gestione dello stabilimento di Casale Monferrato. Nel corso degli anni, tra assoluzioni e prescrizioni, il numero delle vittime considerate nel procedimento si era progressivamente ridotto fino a 91. La nuova pronuncia della Cassazione restringe ulteriormente il perimetro del giudizio, con la prescrizione dichiarata per altri 25 casi e il rinvio in Appello per una sessantina di morti. In mattinata i familiari di alcune vittime avevano organizzato un presidio davanti alla sede della Cassazione, esponendo uno striscione con la scritta “Giustizia, ricerca, bonifiche”.