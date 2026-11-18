Ore e ore di appostamenti sotto casa della ex moglie, per controllare i suoi spostamenti e chi frequentasse. Il tutto documentato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza intorno all’abitazione di Luciana Ronchi, 62 anni, poi uccisa con almeno 14 coltellate a volto e gola proprio dall’ex compagno. Ieri è cominciato il processo davanti alla corte d’Assise a carico di Luigi Morcaldi, 64 anni, che per l’omicidio rischia l’ergastolo.

L’uomo ha accoltellato la ex la mattina del 22 ottobre 2025, per strada in via Grassini a Bruzzano, a pochi passi dal cancello di lei e da dove lui spesso dormiva in auto per tenerla d’occhio. Morcaldi risponde di omicidio premeditato e anche dei maltrattamenti alla donna nei 18 anni in cui i due vivevano insieme. I video dei continui appostamenti dell’imputato e quello dell’aggressione vera a propria saranno mostrati al processo davanti ai giudici togati Roberto Spanò e Sofia Fioretta, che riprenderà il 19 gennaio. Ieri il 64enne tutt’ora in carcere, difeso dagli avvocati Simone Briatore e Patrizia Iacobino, non era in aula. I filmati fanno parte delle prove raccolte durante le indagini della polizia locale coordinate dai pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti. Durante la relazione Luciana Ronchi avrebbe subito botte, insulti ma anche umiliazioni, oltre a violenze sessuali: tutto è riportato nelle accuse. Nei giorni precedenti all’omicidio inoltre Morcaldi avrebbe «intensificato le ricerche sul web su come procurarsi armi».

Al processo si è costituito parte civile il figlio della coppia, Andrea, assistito dall’avvocato Paola Bizzozero. Nemmeno lui era in aula ieri. Una perizia psichiatrica in incidente probatorio, effettuata durante le indagini, aveva stabilito la capacità di intendere e di volere del 64enne. La difesa, che punta sul riconoscimento del vizio di mente, porterà in aula un proprio consulente che ha approfondito questo aspetto.