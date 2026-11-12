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Cronaca giudiziaria

Garlasco, c’è la data dell’udienza preliminare per Sempio: sarà il 25 febbraio 2027

Lo sa sapere in una nota la presidente del Tribunale Enrica Bertolotto. Il gup che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Sempio è Luigi Umberto Riganti

Redazione web
Andrea Sempio esce dalla caserma dei Carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti accompagnato dai suoi avvocati, Milano 13 Marzo 2025. ANSA/MATTEO CORNER
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Comincerà il prossimo 25 febbraio l’udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007. Lo sa sapere in una nota la presidente del Tribunale Enrica Bertolotto. Il gup che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Sempio è Luigi Umberto Riganti.

Ieri a Porta a Porta, il 38enne ha detto: “Meno male che finalmente è arrivata” l’udienza preliminare, “nulla che non ci aspettassimo, speriamo di far tutto il più in fretta possibile. Spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare e non andare oltre, penso sia fattibile”. Sui giudici aggiunge: “Comprendo che siano in una posizione complicata, ma confido che sapranno fare il loro lavoro nel migliore dei modi, che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c’è”.

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