Garlasco, l’ex pg Venditti teste: “Amareggiato”

Da un lato il rammarico per quelle ombre di corruzione che hanno oscurato la sua carriera. Dall’altro il riscatto morale depositato nella testimonianza ai magistrati pavesi, che indagano sulla «compravendita» della prima inchiesta archiviata contro Andrea Sempio per l’omicidio di Garlasco. Segna un nuovo inizio, scandito da uno spirito collaborativo, la convocazione dell’ex procuratore Mario Venditti in qualità di teste della nuova inchiesta della Procura di Pavia, nata dalla trasmissione del fascicolo bresciano a seguito dell’archiviazione di Venditti e ora incastonata in un quadro concussivo, per la fattispecie dell’induzione indebita, che coinvolgerebbe Andrea Sempio, suo padre Giuseppe, il loro ex difensore Federico Soldani e l’allora capo della polizia giudiziaria Silvio Sapone. Un faccia a faccia, davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alle due sostitute Giuliana Rizza e Valentina di Stefano, durato oltre tre ore. «Ho risposto a tutto, sono sollevato ma amareggiato», ha detto Venditti, che ha contribuito a delineare le dinamiche e le condotte messe in atto dai suoi «fedelissimi» della «squadretta» dal 23 dicembre 2016, giorno in cui Sempio scoprì di essere coinvolto per la prima volta nel delitto di Chiara Poggi, e culminate nell’archiviazione, con i quattro indagati che avrebbero maneggiato un fiume di denaro, circa 46mila euro, servito per affossare l’indagine di Venditti, presentando all’allora pm un fascicolo vuoto. Quello che il testimone ha raccontato ai colleghi è coperto da segreto, ma Venditti ci ha tenuto a sottolineare che «il clima è stato abbastanza cordiale. Ho risposto a tutte le domande. Ho chiarito i fatti su cui intendevano avere delle delucidazioni. L’unico rammarico è che questa cosa si poteva fare 14 mesi fa. Capisco anche la necessità delle indagini, gli atti a sorpresa come le perquisizioni, però se questi chiarimenti mi fossero stati chiesti a suo tempo mi sarei risparmiato tante amarezze e avrei anche risparmiato alla magistratura intera il disdoro che poi c’è stato». «Perché è chiaro - sottolinea Venditti - che un procuratore indagato per corruzione mette in dubbio tutto il sistema. E questo va a scapito di tutti, perché a quel punto il cittadino che fiducia deve più avere nella giustizia». Il chiarimento, alla fine, c’è stato. E lo stesso Venditti è apparso sorridente. Ieri è tornato a parlare a Porta a Porta Andrea Sempio, dopo la recente richiesta di rinvio a giudizio: «Meno male che finalmente è arrivata, nulla che non ci aspettassimo, speriamo di far tutto il più in fretta possibile di risolvere tutto in udienza preliminare».