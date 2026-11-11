Garlasco, Sempio e il papà indagati per concussione

La corruzione diventa concussione e nel fascicolo spunta Andrea Sempio. La Procura di Pavia, dopo aver chiesto il rinvio a giudizio per l’imputato con l’accusa di aver ucciso Chiara Poggi, accelera sulle indagini relative all’archiviazione del 2017. E nel registro degli indagati, rubricato con il nuovo reato, sono iscritte quattro persone: Andrea e suo padre Giuseppe Sempio, il loro avvocato dell’epoca Federico Soldani e il luogotenente Silvio Sapone, allora a capo della polizia giudiziaria della Procura pavese. Nell’ipotesi accusatoria, che si avvale di oltre un anno di approfondimenti investigativi conclusi con l’archiviazione dell’ex pm Mario Venditti dalla corruzione in atti giudiziari, Sapone avrebbe agito per affossare l’indagine dietro il pagamento di migliaia di euro in contanti, ritirati con prelievi sotto soglia da padre e figlio e consegnati tramite l’avvocato Soldani. Circa 46mila euro grazie ai quali Sempio si sarebbe garantito l’impunità, «comprando» chi doveva indagare su di lui.

Avrebbe ricevuto le carte secretate, uscite dalla Procura generale di Milano e finite nelle mani del suo team difensivo, ottenuto informazioni sulle domande dell’interrogatorio e «protezione» dai soliloqui indizianti, bollati come «non udibili». Motivo per il quale, nella contestazione, padre e figlio non rivestono il ruolo di vittime sotto costrizione del presunto concussore Sapone, che avrebbe agito in concorso con Soldani, ma risponderebbero degli stessi addebiti, in quanto consapevoli della natura concussiva della condotta del pubblico ufficiale. I risvolti investigativi che ora hanno spinto la Procura di Pavia a modificare il capo d’incolpazione sono coperti da riserbo, ma nell’indagine di Brescia ci sono le basi della nuova ipotesi accusatoria. Innanzitutto le anomalie di quei contatti telefonici tra Sempio e Sapone, registrati tra il 21 e il 22 gennaio 2017. A fare luce sulle quattro chiamate senza risposta del 21 e sulla triangolazione dei sei contatti del giorno dopo tra Sempio, Sapone e l’avvocato Soldani è l’indagato, in una conversazione con il padre il 3 novembre 2025. «I contatti strani tramite Sempio e Sapone io li ho spiegati l’altro giorno... però se li vogliono... diciamo sono queste tre chiamate, difatti secondo me era proprio lui che chiamava perché qua è lui quando mi ha proposto la roba». La «roba» per i pm sarebbe non solo la configurazione dell’illecito, ma anche la spiegazione del perché quelle indagini non vennero fatte. E ancora, il soliloquio del 9 febbraio, bollato come non attinente e oggi trascritto. «Non è una cosa che risolvo...cacciando i soldi si sistema. Non sono 50 euro, parliamo di cifre molto più...», diceva Andrea. Senza contare la frenesia dei Sempio per trovare la formula «per pagare quei signori lì», in contanti, al fine di far naufragare l’inchiesta. E quando sulla scrivania del pm arrivò un fascicolo vuoto, Venditti, che oggi sarà sentito come teste sulla vicenda, in assenza di elementi investigativi non potè far altro che archiviare Sempio.