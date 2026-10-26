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Cronaca giudiziaria

Giulia Tramontano, la sentenza dell’appello bis: riconosciuta la premeditazione per Impagnatiello. Cosa hanno deciso i giudici

La Corte d’assise d’appello di Milano riconosce l’aggravante dopo il rinvio della Cassazione. L’ex barman, già condannato all’ergastolo, resta in carcere a Pavia

Rosa Scognamiglio
Alessandro Impagnatiello, l'ex barman di 33 anni condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, all'arrivo a Palazzo di Giustizia per l'udienza del processo d'appello bis che lo vede imputato, Milano, 26 ottobre 2026. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
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È stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione per Alessandro Impagnatiello nel processo d’appello bis per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 a Senago, nel Milanese. La Corte d’assise d’appello di Milano è stata chiamata a rivalutare l’aggravante, esclusa nel precedente giudizio di secondo grado, su indicazione della Cassazione. Impagnatiello è già stato condannato all’ergastolo ed è in carcere a Pavia.

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