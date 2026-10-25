“Ha creato paura e intimidazione nella popolazione”. Ecco perché è stato fermato Youssef Siher

La sua pagina Instagram “Movimento 17 ottobre” era pronta a dare nuovi appuntamenti alle piazze prima che il suo organizzatore venisse bloccato e trattenuto negli uffici della Questura in virtù del nuovo fermo preventivo di 12 ore introdotto dal nuovo decreto sicurezza. E così facendo avrebbe seminato paura e intimidazione nella popolazione: una situazione evidente, visto che a Milano è stato schierato l’esercito e in tutte le città italiane sono arrivati migliaia di agenti a supporto delle polizie locali.

È precisamente legata a questa condotta - i suoi post social che hanno guadagnato milioni di visualizzazioni- l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dal terrorismo. Youssef Siher è stato quindi fermato con questa ipotesi di reato. Il fermo, arrivato a tarda serata ieri, dovrà essere convalidato entro 48 ore dal gip di Milano, quindi lunedì sera. Solo allora si capirà se l’impianto accusatorio viene ritenuto abbastanza forte da reggere la misura cautelare.

L’inchiesta, condotta dalla Digos, dalla polizia postale con il supporto dell’Aise e coordinata dalla procura di Milano con la pm Francesca Crupi, nasce negli scorsi giorni. E’ dall’inizio della scorsa settimana, proprio da quando è nata la pagina “Movimento 17 ottobre”, che gli investigatori sono al lavoro per individuare gli autori di quelli che considerano non gli organizzatori delle proteste - nate spontaneamente per ragioni varie - ma coloro che provavano a cavalcarle spingendo la popolazione a radunarsi. Con conseguenze imprevedibili viste anche le situazioni viste negli scorsi giorni, con devastazioni e saccheggi. Sono arrivati a Siher con un lavoro coordinato di intelligence e sono andati a bussare nella sua abitazione a Brescia, dove è residente, e a Milano dove era ospite. Lì sono stati trovate mappe e indicazioni per le proteste di oggi.