Insulti razzisti. Patteggiano gli odiatori della Segre

Hanno patteggiato rispettivamente quattro mesi di reclusione e mille euro di pena pecuniaria per diffamazione, il primo con l’aggravante dell’odio razziale, due degli hater della senatrice a vita Liliana Segre (nella foto), imputati per gli insulti e i messaggi anche a sfondo antisemita postati ripetutamente sui social. Ad accogliere le richieste di patteggiamenti, concordati tra accusa e difesa, è stato ieri il gup Luigi Iannelli.

Nella vasta inchiesta della Procura con decine di indagati il giudice ha inoltre stralciato circa la metà delle 32 posizioni su cui è stato chiamato a decidere e ha trasmesso per competenza territoriale gli atti agli uffici giudiziari di tutta Italia: da Roma a Napoli, da Pordenone a Macerata. Il gip ha poi trasmesso all’Uepe, l’Ufficio esecuzione penale esterna, la richiesta di stilare i programmi per due giovani che hanno chiesto la messa alla prova e sul cui percorso deciderà il prossimo 23 febbraio. Il 9 febbraio infine comincerà il processo con rito abbreviato per ulteriori 11 persone.

I patteggiamenti di ieri seguono a una prima condanna inflitta da un altro giudice milanese a un uomo, giudicato a luglio sempre in abbreviato e al quale sono stati inflitti quattro mesi con la sospensione condizionale della pena e un risarcimento di 1.500 euro. La senatrice a vita attraverso il suo legale, l’avvocato Vincenzo Saponara, aveva fatto sapere che avrebbe devoluto il denaro in beneficenza. Per alcuni indagati la Procura - nel chiudere le indagini per altri - aveva chiesto l’archiviazione, ma ad aprile del 2025 il gip Alberto Carboni (su opposizione della parte offesa) aveva disposto imputazioni coatte e supplementi di indagine.