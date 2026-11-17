Mohammad Hannoun è considerato il capo della cupola di Hamas in Italia da parte della Procura di Genova, ma lui nega, nonostante le molteplici foto che lo ritraggono con i vertici dell’associazione terroristica.

“Io non faccio parte di Hamas e nemmeno l’Abspp, ma quando si parla di palestinesi è necessario schierarsi e io mi sono schierato con il popolo palestinese”, ha spiegato collegato dal carcere di Terni dove è detenuto.

“Quando parlo di martiri non faccio riferimento ai combattenti di Hamas, ma ai palestinesi finiti sotto le bombe”, ha ribadito nel corso dell’udienza preliminare al processo sui presunto fondi ad Hamas, fornendo dichiarazioni spontanee. Ma nelle intercettazioni con il fratello ha gioito per attentati in cui morivano bambini ebrei e per attentati compiuti dai terroristi.

Ha respinto anche l’accusa di aver sostenuto, tramite raccolte fondi, i figli dei combattenti delle Brigate Al Quassam: “Gli orfani per noi sono tutti uguali, abbiamo aiutato tutti senza chiede l’appartenenza, ma Abspp, non ha mai permesso a nessuno di utilizzare i nostri aiuti per l’attività politica e non abbiamo avuto nessun rapporto politico né con Hamas né con altri”.

Hannoun ha poi spiegato di non essere preoccupato per sé “ma per gli orfani di Gaza e le famiglie bisognose”. Sarebbe interessante comprendere dove fosse la preoccupazione quando il suo sodale Raed Dawoud, intercettato, spiegava di voler acquistare un appartamento proprio con i soldi degli orfani. Milioni di euro sarebbero stati destinati all’organizzazione terroristica, ma nonostante le molteplici prove portate dall’accusa, continuano a negare e a far leva sulla “causa palestinese”.