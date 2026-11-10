La Tangentopoli del Campo largo: 13 arrestati e 18 indagati tra i big di Pd e M5s. C’è anche il braccio destro di De Luca

Tredici arresti, una società sequestrata e un sistema di presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici che coinvolgerebbe imprenditori, amministratori e funzionari pubblici. È un vero e proprio terremoto politico-giudiziario quello che si abbatte sulla Campania. All’alba di questa mattina sono scattate nove misure cautelari in carcere e quattro agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, coordinata dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Colonna Romano, con il procuratore aggiunto Ferrigno.

Tra i destinatari delle misure figurano un alto dirigente regionale e diversi esponenti politici. L’ordinanza del gip è stata eseguita dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli. Ma il fronte giudiziario si estenderebbe anche al sistema degli appalti nella sanità regionale, con un’altra indagine che rischia di scuotere gli equilibri dell’alleanza giallorossa. Sarebbero 18 le persone per le quali la Procura di Napoli avrebbe avanzato una richiesta di arresto. Tra i nomi che emergono figura quello di Tommaso Casillo, considerato uno degli uomini più vicini all’ex governatore Vincenzo De Luca ed ex presidente di Soresa, la società regionale che gestisce gli acquisti e gli appalti in ambito sanitario. Un nome dal peso politico significativo, anche perché sua figlia, Rosella Casillo, è stata candidata nella coalizione di Roberto Fico.

Tra gli indagati che rischierebbero una misura cautelare figura anche l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo. La sua posizione sarebbe legata alla vicenda della nomina di Dario Vicidomini a commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le società cooperative presso il ministero dello Sviluppo economico. Una nomina formalizzata il 30 novembre 2020 dall’allora ministro pentastellato Stefano Patuanelli.

Nel fascicolo risulterebbero coinvolti anche manager delle Asl, sindaci ed esponenti politici riconducibili al campo largo. Un quadro investigativo ancora da definire nei suoi contorni, ma che apre un fronte delicato per il centrosinistra campano, tra presunti condizionamenti degli appalti pubblici, rapporti con gli amministratori e gestione delle nomine.