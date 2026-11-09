L’allarme della procura: “Mole di cyber attacchi a privati e istituzioni” - Esclusivo

Non passa giorno senza che arrivi una nuova segnalazione, una minaccia o una rivendicazione. E ciò che emerge pubblicamente sarebbe soltanto una parte di un fenomeno ben più esteso, che sta imponendo alla magistratura e alla Polizia postale una mole di lavoro sempre più imponente.

Il quadro che filtra dagli ambienti della Procura di Roma è di forte preoccupazione. Non soltanto per la frequenza degli episodi, ma soprattutto per la loro gravità. Alcuni sarebbero rimasti lontani dalle cronache proprio per la delicatezza degli obiettivi coinvolti e per le possibili ripercussioni sulla sicurezza, così come per il materiale che può essere stato sottratto.

Un fronte investigativo che si allarga di giorno in giorno, mentre gli inquirenti cercano di comprendere se dietro la moltiplicazione degli attacchi si nasconda una regia occulta. È in questo contesto che al pubblico ministero Guccione è stato assegnato un fascicolo relativo alla sequenza di episodi registrati negli ultimi giorni, compreso l’ultimo attacco di questa mattina. Ma l’attività della Procura capitolina era già cominciata. Esisteva infatti un precedente procedimento, dal quale dovrà essere stralciata la posizione riguardante il procuratore capo Francesco Lo Voi, destinata alla Procura di Perugia per ragioni di competenza. Il lavoro degli investigatori procede su più livelli.

Da una parte occorre gestire il flusso continuo di segnalazioni e rivendicazioni, dall’altra verificare la consistenza delle minacce, individuare gli eventuali responsabili e stabilire se esistano collegamenti tra episodi apparentemente distinti.

Un’attività particolarmente complessa, che richiede accertamenti tecnici approfonditi e un costante coordinamento tra gli uffici giudiziari e le strutture specializzate della Polizia postale. Le indagini prendono le mosse proprio dalle informazioni raccolte dalla Polizia postale, attraverso il coordinamento interno e il lavoro del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, il CNAIPIC. È in questa prima fase, anche attraverso il coordinamento riconducibile alla direzione di Gabrielli, che vengono individuate le possibili connessioni tra i diversi episodi.

Il primo passaggio è necessariamente tecnico: analizzare gli attacchi, confrontarne le caratteristiche, verificare le infrastrutture informatiche utilizzate e ricercare elementi comuni che possano consentire di risalire ai gruppi responsabili. Un lavoro che diventa ancora più difficile quando entrano in scena soggetti nuovi, capaci di sfruttare infrastrutture digitali difficilmente rintracciabili. La localizzazione dei server, la ricostruzione dei passaggi informatici e l’identificazione degli effettivi utilizzatori rappresentano alcuni degli ostacoli principali. E anche quando emerge una somiglianza tra due attacchi, questa non basta, da sola, a dimostrare che siano stati organizzati dagli stessi soggetti. È proprio sulla possibile esistenza di una regia comune che si concentra una parte importante degli approfondimenti. Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro la proliferazione di sigle e rivendicazioni vi siano gruppi autonomi, organizzazioni che condividono strumenti e infrastrutture oppure soggetti che agiscono per conto di altri.

L’ipotesi di una regia occulta è sul tavolo, ma resta ancora da dimostrare. Per questo gli accertamenti procedono attraverso comparazioni tecniche e verifiche incrociate, nel tentativo di ricostruire una rete di collegamenti che potrebbe estendersi oltre i confini nazionali. A rendere il quadro ancora più allarmante è la quantità di episodi che non hanno trovato spazio nelle cronache. Secondo quanto filtra dagli ambienti della Procura di Roma, alcune vicende sarebbero di una gravità tale da aver suggerito la massima riservatezza. Non si tratta, dunque, soltanto degli allarmi e degli attacchi di cui si è avuta notizia, ma di un insieme molto più ampio di segnalazioni che magistrati e investigatori sono chiamati a esaminare quotidianamente. Una pressione investigativa che impone di distinguere le rivendicazioni attendibili da quelle prive di riscontri, le minacce concrete dai tentativi di procurare allarme e gli episodi isolati dalle eventuali azioni coordinate. Ogni nuova segnalazione può richiedere accertamenti autonomi, ma deve essere valutata anche alla luce delle informazioni già raccolte. È questo continuo lavoro di verifica, comparazione e ricostruzione a impegnare gli uffici giudiziari e gli specialisti della Polizia postale.

La preoccupazione, intanto, non riguarda soltanto ciò che è già accaduto. Riguarda soprattutto la difficoltà di individuare tempestivamente chi si nasconda dietro attacchi e minacce che possono essere rivendicati da soggetti diversi, utilizzando strumenti capaci di ostacolarne l’identificazione. La Procura di Roma sta cercando di dare una risposta proprio a questo interrogativo: capire se la molteplicità degli episodi sia il risultato di iniziative indipendenti oppure il segnale di una strategia più ampia. Una risposta che, al momento, gli investigatori stanno ancora cercando. In questa fase, peraltro, non viene presa in considerazione la strada della rogatoria internazionale. Le attività investigative e di analisi tecnica assumono soprattutto una funzione preventiva, finalizzata a proteggere il territorio nazionale da possibili nuove incursioni.

L’obiettivo non è soltanto individuare i responsabili degli attacchi già registrati, ma comprendere le modalità operative dei gruppi coinvolti, anticiparne le mosse e impedire che l’Italia possa diventare un’area di accesso per ulteriori azioni ostili. Un lavoro che si svolge in larga parte lontano dai riflettori, ma che restituisce la misura di una minaccia ben più estesa di quella finora emersa pubblicamente.