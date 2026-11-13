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Cronaca giudiziaria

L’infermiera Monica Busetto torna libera dopo 13 anni in carcere: “Non uccise lei la vicina”

Fu arrestata e condannata per l’omicidio di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita in casa a Mestre nel dicembre del 2012. Tre anni dopo la condanna un’altra persona confessò di averla uccisa

Redazione web
Monica Busetto
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Condannata in via definitiva a 25anni di carcere per aver ucciso la vicina di casa, l’infermiera Monica Busetto torna libera dopo oltre 10 anni passati in cella: la Corte d’Appello di Trento ha infatti accolto la seconda istanza di revisione del processo. Busetto fu arrestata e condannata per l’omicidio di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita in casa a Mestre nel dicembre del 2012. Tre anni dopo quella condanna, però, venne uccisa una seconda donna, Francesca Vianello, con modalità analoghe. E l’autrice di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio.

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