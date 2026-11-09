L’intervista a Massimo Galli: “È stata una tegola gratuita sulla mia reputazione”

Massimo Galli, l’infettivologo simbolo della risposta sanitaria alla pandemia, una carriera impeccabile, con successi professionali indiscussi e la lotta all’Aids negli anni Ottanta, è stato assolto in appello a Milano dalla vicenda Concorsopoli. Era accusato di avere favorito un ricercatore al posto di un altro, più titolato, per un posto da professore di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell’apparato digerente. Tutte le accuse, la turbativa d’asta e il falso, sono cadute.

Professore Galli, dopo cinque anni è arrivata anche l’assoluzione dal falso, non solo dalla turbativa d’asta. Come sta?

“Non è una assoluzione definitiva, ma mi sembra che la sostanza dei fatti non incoraggi la procura di Milano ad andare avanti. Ho passato cinque anni pessimi, in cui è stata messa in discussione la mia onorabilità personale e professionale, che è quello che mi è pesato di più. Non voglio usare parole come “è stata la fine di incubo”, anche se nei fatti è stato così”.

Cosa le è pesato di più di questi anni?

“In questo momento sono sollevato da un peso, che è stata fonte di grande amarezza. Un ricordo indelebile è stato l’avviso di garanzia: era il 5 ottobre 2021, cinque giorni prima che andassi in pensione. Per fortuna pochi giorni dopo è nata la mia nipotina. Ma dopo 40 anni di onorato servizio, è stata una tegola gratuita sulla mia reputazione, per altro senza sostanza. Dal punto di vista umano è stato devastante”.

Da giovane medico, negli anni ottanta, ha iniziato la lotta contro l’Aids, curando ragazzi da una malattia che lasciava i pazienti e anche i medici, da soli.

“Abbiamo visto cose di cui ‘voi umani’ non avete idea, e non era la costellazione di Orione. Sono stato anche nei Paesi africani a lavorare pro bono per cercare di aiutare. Come ho detto anche in aula, sono passati cinquant’anni dalla mia laurea, e sono cinquant’anni che studio ancora e non ho ancora smesso

Come passerà la giornata di oggi?

“Oggi studio per domani, perché avrò una lezione ai medici di malattie infettive. Festeggerò, nei prossimi giorni, con la mia famiglia. Questa è stata una storia molto italiana: da noi il modo di fare i concorsi è arcaico, per una università che vuole essere competitiva, nella ricerca, nella medicina e nella pianificazione. Ci devono essere certamente criteri seri e rigidi, ma bisogna potere scegliere delle figure specifiche, naturalmente pagando se si sbaglia. In ogni caso oggi è una buona giornata. Sono contento, sicuramente”.

Le “Parentopoli” nelle Università esistono ancora?

“Eccome. Ma non le risolvi con le leggi attuali, le eviti se paghi lo scotto di quello che fai, se non garantisci che le scelte che vai si trasformino in risultati”.